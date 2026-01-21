O modelo de negócio do streaming gratuito: como elas ganham dinheiro?

Já ouviu falar que, quando um produto é de graça, pode ser que ele seja você? Se o assunto for universo online, quem te contou isso não estava mentindo. Quando um serviço não tem custo direto para o consumidor, a fonte de lucro costuma vir de outros caminhos, transformando a atenção e os hábitos do usuário em um ativo valioso para a empresa.

As plataformas de streaming gratuitas se apoiam principalmente em um sistema conhecido como AVOD (Advertising-Based Video on Demand), ou vídeo sob demanda com publicidade. Funciona de maneira semelhante à televisão aberta: você assiste ao conteúdo que deseja, mas precisa ver anúncios antes, durante ou depois da exibição.

As empresas vendem esses espaços publicitários para outras marcas que querem alcançar um público específico. Quanto mais pessoas assistindo, mais valiosos se tornam os intervalos comerciais. A lógica é simples e direta, garantindo o fluxo de receita que sustenta toda a operação da plataforma.

A publicidade é a principal fonte de receita

A monetização por meio de anúncios pode ocorrer de várias formas. Os comerciais podem aparecer no início do filme (pre-roll), no meio da transmissão (mid-roll) ou até mesmo como banners fixos na interface do aplicativo. O volume de anúncios costuma ser a principal queixa dos usuários, mas é o que viabiliza o acesso sem custo.

Além da exibição de vídeos, os dados de navegação dos usuários também sustentam o modelo de negócio. As plataformas coletam informações anônimas sobre o que você assiste, por quanto tempo e quais são seus gêneros preferidos. Esses dados permitem que os anunciantes direcionem campanhas de forma mais eficiente dentro da própria plataforma.

O objetivo é permitir que anunciantes entreguem publicidade personalizada. Com essas informações de comportamento, as campanhas se tornam mais eficientes, alcançando pessoas com maior probabilidade de se interessar pelos produtos anunciados.

É importante ressaltar que, em geral, dados pessoais sensíveis, como nome e CPF, não são compartilhados.

Outras estratégias de monetização

Alguns serviços de streaming gratuito também atuam como uma porta de entrada para planos pagos. Eles oferecem um catálogo limitado na versão grátis, com anúncios, para atrair o usuário e incentivá-lo a assinar um pacote premium, que geralmente conta com mais conteúdo, melhor qualidade de imagem e, claro, sem interrupções comerciais.

Outra estratégia é o licenciamento de conteúdo. A plataforma pode produzir ou adquirir direitos exclusivos sobre um filme ou série e, depois, licenciar essa produção para outros serviços de streaming ou canais de TV em diferentes regiões do mundo, gerando uma receita adicional que complementa os ganhos com publicidade.

