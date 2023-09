Em crise, plataformas de streaming abrem espaço para anúncios

816

Faturamento das gigantes do streaming representou um tombo de 90% em uma década (foto: Freepik/Reprodução) A competição cada vez mais acirrada no mercado de streaming complicou a vida das empresas. Com muitas opções disponíveis, tornou-se um desafio hercúleo conquistar novos assinantes. Não à toa, empresas como Amazon – dona do serviço Prime Video –, Disney, Netflix e HBO, entre outras, enfrentam margens financeiras menores e perspectivas preocupantes. Segundo um levantamento realizado pela Bloomberg, os lucros das grandes do setor caíram de US$ 23,4 bilhões em 2013 para uma previsão de US$ 2,6 bilhões em 2003 – o que significa um tombo de 90% em uma década.





Brasil deveria investir em transporte ferroviário

É curioso notar que, na era da sustentabilidade, pouco se discute o aumento de investimentos no transporte ferroviário. Esse tipo de modal, segundo estudos do Instituto de Logística e Supply Chain, emite 85% menos dióxido de carbono (CO2) do que o transporte rodoviário, mas isso é amplamente ignorado no Brasil. Por aqui, as ferrovias representam apenas 21,5% da matriz de transporte, percentual que mal tem crescido nos últimos anos. Já passou da hora de o país voltar os olhos para os trens.

Ferrovias representam apenas 21,5% da matriz de transporte (foto: Miguel Schincariol/AFP)

Praga ameaça laranjais de São Paulo

Um inseto de apenas 3 milímetros está provocando estragos colossais nos laranjais de São Paulo. Chamado Diaphorina citri, ele é o transmissor de uma bactéria que devasta as lavouras de laranja. Com as temperaturas mais quentes, sua proliferação aumentou e os estragos se espalharam por todo o estado. O caso é tão sério que a brasileira Citrosuco, uma das maiores produtoras de suco de laranja do mundo, gastará US$ 12 milhões em 2023 para controlar a praga em suas fazendas.

Bares defendem o retorno do horário de verão no Brasil (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



Pressão pela volta do horário de verão

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) tem pressionado o governo Lula pela volta do horário de verão. De acordo com o presidente da entidade, Paulo Solmucci, o maior tempo de luz natural favorece o consumo e o aumento da frequência de clientes nos estabelecimentos. A estimativa é que a medida amplie em até 15% o faturamento do setor. Criado em 1985 pelo Ministério de Minas e Energia, o horário de verão foi interrompido pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2019.

"Nossa visão de futuro é de veículos elétricos, mas a transição é longa e passará pelos híbridos flex. Vamos ter um período longo de convivência de tecnologias" Ricardo Gondo, presidente da Renault Brasil





Rapidinhas