Tombo na arrecadação põe em xeque a promessa de déficit zero para 2024

Ninguém do mercado financeiro, nem mesmo os economistas conhecidos pelo mau humor, esperavam por um tombo tão feio da arrecadação em agosto. De acordo com dados da Receita Federal, o recolhimento de impostos, contribuições e demais receitas teve queda real (depois de descontada a inflação) de 4,1% em agosto versus o mesmo período do ano passado. Foi o terceiro recuo consecutivo do indicador. Mais do que um resultado isolado, os número indica uma tendência negativa, o que poderá atingir em cheio os objetivos fiscais do governo. Na verdade, quase ninguém acredita mais na possibilidade de déficit zero em 2024. Com o declínio da arrecadação e a pouca disposição do presidente Lula para cortar gastos, como será possível obter os R$ 160 bilhões em receitas extras que eliminariam o déficit orçamentário? Não é preciso fazer muito esforço para entender que a proposta da equipe econômica é uma fantasia.