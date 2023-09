Corte na taxa Selic não traz surpresas para o mercado. E isso é bom

816

O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a mesma expectativa de corte para as próximas reuniões (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 13/4/20)



04:00 - 15/09/2023 Decisão de juiz de São Paulo obriga a Uber a contratar motoristas Como era esperado, o Banco Central realizou o segundo corte consecutivo da taxa Selic, desta vez de 0,5 ponto percentual, fixando-a no patamar de 12,75% – é o menor dos últimos 16 meses. A decisão foi unânime. Mais importante do que isso: o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a mesma expectativa de corte para as próximas reuniões, indicando que não haverá surpresas no futuro próximo. A previsibilidade, embora enfadonha para alguns, é ótima para a economia.Com ela, as empresas planejam melhor suas ações, os investidores sabem que caminhos tomar. Também não houve surpresas na decisão de ontem do Federal Reserve, o banco central americano, que manteve a taxa de juros de referência do país inalterada, na faixa entre 5,25% e 5,50%. Sem sustos nos dois informes, os mercados tendem a manter a serenidade, pelo menos nos próximos dias. Segundo analistas, o cenário até o final do ano caminha para se tornar mais positivo.



Taxa de sindicalização desaba no mundo





Não é apenas no Brasil que os sindicatos perderam força. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) informa que, em 1980, a taxa de sindicalização da indústria nos países ricos era de 43%. No século 21, o índice caiu pela metade (22%). Para a OIT, os avanços tecnológicos – que levaram a jornadas flexíveis e mudanças nas formas de trabalho – criaram um ambiente corporativo menos favorável à sindicalização. Por isso, não faz sentido discutir a realidade atual pelo prisma do passado.



Amazon (foto: Patrick T. Fallon/AFP %u201312/9/23)

A Amazon está voltando as atenções para as favelas brasileiras. Em parceria com a empresa de entregas Favela Llog, a gigante americana de comércio eletrônico abriu seis estações logísticas em comunidades da Grande São Paulo. Há projetos parecidos em outras regiões do Brasil. Faz sentido. O número de pessoas que vivem em favelas dobrou no país na última década. Segundo estudo feito pela Data Favela, se as comunidades formassem um estado, constituiriam o terceiro mais populoso do Brasil.



Em 4 anos, Shein deverá quintuplicar suas vendas





Fundada em 2008, a plataforma asiática Shein tornou-se em pouco tempo a principal varejista de moda do mundo e um das três maiores empresas globais do comércio eletrônico. Ainda assim, seu império deverá avançar ainda mais. A consultoria Heartman House estima que o volume bruto de vendas (métrica conhecida como GMV) da companhia poderá quintuplicar até 2027, passando dos atuais US$ 23 bilhõe s para US$ 100 bilhões. A marca está presente em 150 países e, no Brasil, faturou R$ 8 bilhões em 2022.



“O cenário para arrecadação do ano que vem melhorou, o que significa que o atingimento das metas fiscais será facilitado”





Rapidinhas