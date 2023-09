Decisão de juiz de São Paulo obriga a Uber a contratar motoristas

816

O Brasil é um país com os olhos voltados para o retrovisor. Uma decisão de um juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo obrigou a Uber a contratar todos os seus motoristas, além de pagar R$ 1 bilhão por danos morais coletivos. A empresa pode recorrer da sentença, que tem validade em todo o território nacional, mas ainda assim é um caso surpreendente. Na nova era do trabalho, a imposição de vínculos é algo que não faz mais sentido para certas categorias profissionais, e motoristas de aplicativos são um dos exemplos mais marcantes de que os tempos mudaram. É importante dizer eles não querem ter seu modelo de trabalho regido pelas velhas regras. Uma pesquisa realizada recentemente pelo Instituto Datafolha descobriu que 75% dos trabalhadores de aplicativos – o que inclui de motoristas de Uber a motoboys – preferem manter a autonomia, ou seja, não desejam a volta ao passado. Como se vê, o mundo mudou.







Booking se defende de acusação de atraso de pagamentos





Nas últimas semanas, donos de hotéis passaram a reclamar do atraso nos pagamentos devidos pela Booking, uma das maiores plataformas de hospedagem do mundo. Segundo os empresários, o problema começou logo após o escândalo da agência 123 Milhas, acusada de adotar um modelo de negócios nocivo aos consumidores. Ontem, durante a CPI das Pirâmides Financeiras, em Brasília, um executivo da Booking disse que o episódio decorreu de falhas em seu sistema operacional e que não há relação entre os dois casos.







Na Shein, compras de até US$ 50 passam a ater isenção de imposto





A gigante de Singapura Shein, uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, conquistou importante vitória em solo brasileiro. Conforme publicação no Diário Oficial da União de ontem, a companhia foi certificada como participante do “Programa Remessa Conforme”. Com isso, as compras de até US$ 50 realizadas no site têm isenção de imposto de importação e pagam apenas ICMS, cuja alíquota uniforme é de 17%. Há duas semanas, a chinesa AliExpress obteve a mesma certificação.





Fábio Porchat compra produtora de conteúdo





Um dos criadores do programa Porta dos Fundos, o ator, comediante e apresentador de TV Fábio Porchat tem vocação para os negócios. Sua nova empreitada é a startup D20 Culture, produtora de conteúdo voltada para a cultura geek, mas que está expandindo a atuação para a área de entretenimento em geral. Porchat investiu R$ 2,1 milhões que lhe darão direito a uma participação de 10% na companhia. Fundada em 2022, a empresa projeta faturar ao menos R$ 20 milhões em 2024.





Rapidinhas





A Politize, organização de educação em prol da democracia, é a única instituição nacional selecionada entre 200 projetos, de 60 países, pelo Prêmio Global do Pluralismo. A iniciativa é do Centro Global ao Pluralismo, fundado pelo governo do Canadá, que escolheu a Politize por seu trabalho de conscientização democrática dos jovens brasileiros.





Os turistas estrangeiros estão se sentindo mais confiantes para visitar o Brasil. Um estudo feito pela plataforma de análise de dados do turismo Mabrian Technologies identificou um aumento da sensação de segurança dos visitantes do exterior. Na contramão, países como Colômbia, Equador e Peru tiveram piora da percepção.





Mês após mês, a produção de motos no Brasil quebra recordes. Em agosto, as fabricantes produziram 164 mil unidades, conforme levantamento realizado pela Abraciclo, a associação que reúne as montadoras instaladas no Polo Industrial de Manaus. Trata-se do melhor desempenho para o período desde 2012.





O número de investidores ativos na B3 caiu em agosto. De acordo com dados da bolsa de valores de São Paulo, 548,8 mil CPFs deixaram de fazer negócios no período. Por sua vez, o contingente de pessoas que investem apenas na compra ou venda de ações teve ligeira alta, passando de 3,61 milhões em julho para 3,62 milhões em agosto.







“O PIB brasileiro não pode crescer menos do que a média mundial. Estou otimista. Espero que tenhamos um ciclo longo depois de 10 anos de muitas dificuldades”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda









3,1%

é quanto o PIB brasileiro crescerá em 2023, segundo projeção do Banco Safra