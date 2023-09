SIGA NO

Fiat Grand Siena é um dos modelos que não poderão mais rodar na categoria Comfort da Uber a partir do ano que vem Divulgação SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Uber divulgou uma lista de carros que não serão mais aceitos nas categorias Comfort e Black a partir de 2024.

Motoristas que usam um desses 44 carros não vão mais poder fazer corridas nas divisões de luxo da empresa, inclusive quem tem Porsche Cayman, Land Rover Freelander ou Lexus ES.

A plataforma não informa se algum desses modelos está de fato cadastrado.

Apesar de não serem mais permitidos nas categorias de luxo, motoristas desses modelos podem continuar trabalhando nas categorias mais baratas de corridas.



Em nota, a empresa explicou que os veículos permitidos nas categorias Comfort e Black foram definidos com base em critérios como espaço interno maior, porta malas com pelo menos 300 litros e cor do veículo (para Uber Black).

Para entrar na categoria Comfort, o carro precisa ter ar-condicionado, quatro portas e cinco lugares.

Na Black, precisa ter pintura preta, chumbo, prata, cinza, azul-marinha, marrom ou branca.

A lista dos carros permitidos pode ser consultada no site da Uber.

CARROS EXCLUÍDOS A PARTIR DE 2024 DA CATEGORIA COMFORT:

- Land Rover Freelander

- Chevrolet Blazer

- Chevrolet Cobalt

- Chevrolet Joy Plus

- Honda CR-V

- Honda Fit

- Ford Edge

- Ford Fiesta Sedan

- Ford Focus

- Ford Ka Sedan

- Ford Territory

- Volkswagen Voyage

- Lexus ES

- Porsche Cayman

- Fiat Bravo

- Fiat Doblò

- Fiat Grand Siena

- Fiat Idea

- Fiat Linea

- Fiat Siena

- Fiat Siena Attractive

- Citroen C4 Pallas

- Citroen C5

- Geely EC7

- Chery Tiggo 7 Pro

- Chery Tiggo 8 Pro

- JAC Motors J5

- JAC Motors J6

- JAC Motors iEV20

- Lifan 530

VEJA OS CARROS EXCLUÍDOS A PARTIR DE 2024 DA CATEGORIA BLACK:

- Land Rover Freelander

- Mitsubishi Pajero TR4

- Suzuki Grand Vitara

- Suzuki Vitara

- Ford Edge

- Ford Focus

- Ford Territory

- Toyota Corolla Fielder

- Toyota Hilux

- Audi RS 7

- Citroen C4L

- Citroen C5

- Peugeot 2008

- Peugeot 408

- Peugeot 508

- Renault Fluence

- Chery Tiggo 3X

- JAC Motors T6

- Lifan X60

- Honda CR-V