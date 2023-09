430

Aeronaves da Corendon agora terão segmento para poltronas sem crianças como passageiras wikimedia commons A companhia aérea turca Corendon Airlines anunciou esta semana que oferecerá espaço livre de crianças por uma taxa extra em seus voos entre Amsterdã e Curaçao, na Holanda. O serviço, que será lançado em 3 de novembro, reserva parte da cabine do avião para passageiros com 16 anos ou mais.



Veja: dicas para viajar de avião com crianças

A zona "Somente Adultos" é destinada a pessoas que viajam sem crianças ou pessoas que desejam um voo livre de barulho. Os passageiros poderão reservar o espaço pagando a taxa de US$ 48 (cerca de R$ 240). Localizada na frente do avião, a área será separada do restante da cabine por uma parede e uma cortina.

Haverá 93 assentos padrão disponíveis para compra, com mais nove assentos que possuem espaço extra para as pernas a US$ 108 (R$ 540). Segundo The Washington Post, é a primeira companhia aérea europeia a redesenhar o espaço da cabine exclusivamente para adultos.



Outras companhias aéreas internacionais implementaram políticas semelhantes. Uma delas é AirAsia X, da Malásia, com assentos reservados para maiores de 10 anos. Outra, é a Scoot, que opera por meio da Singapore Airlines, com cabines para passageiros de 12 anos ou mais.