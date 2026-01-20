Perfil usa IA para mudar final de memes clássicos da internet brasileira

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Imagine que o repórter Lasier Martins nunca tenha levado um choque durante a Festa da Uva ou que uma entrevista durante uma doação de sangue realmente mostrasse que o ato não dói. Essas e outras cenas fazem parte de uma nova onda de releituras de memes brasileiros com ajuda de inteligência artificial, que têm chamado atenção pela criatividade e pelo efeito nostálgico.

Por trás dos vídeos está o usuário crackedpaw, do TikTok, que decidiu brincar com o formato “E se…?” para imaginar finais alternativos e versões expandidas de alguns dos memes mais emblemáticos da internet brasileira. A proposta é revisitar vídeos que marcaram época, mas acrescentando um desfecho inesperado ou mudando completamente o rumo da história.

Dentre os exemplos que viralizaram estão o do idoso indignado do meme “Quero café”, falando calmamente sobre a falta da bebida, e do clássico “Morre, diabo!”, justificando de forma educada o porquê de não conceder entrevistas.

Os vídeos rapidamente viralizaram nas redes sociais, gerando comentários bem-humorados sobre mexer em um verdadeiro “patrimônio imaterial” da web nacional.

Para criar os conteúdos, o perfil combina edição de imagem com ferramentas de inteligência artificial generativa. O processo começa com a seleção de um frame do vídeo original, que passa por ajustes de qualidade e resolução. O criador então elabora um pequeno roteiro descrevendo o que gostaria de ver acontecer e recorre ao Flow, uma ferramenta que permite organizar prompts, referências visuais e comandos de IA em sequência, facilitando a criação de vídeos a partir de imagens estáticas.

O Flow funciona como um ambiente de trabalho para projetos com inteligência artificial: nele, o usuário pode estruturar ideias, testar variações de prompts e controlar etapas do processo criativo, garantindo mais coerência entre o material original e o resultado final. A ferramenta é bastante utilizada por criadores que trabalham com vídeo, animação e storytelling assistido por IA.

O resultado são versões que, para muitos usuários, chegam a ser mais engraçadas do que os vídeos originais. “Dou mais risada desses memes 'desmemeficados' do que do original”, comentou um internauta. “Olha o que você fez com a linha do tempo”, brincou outro perfil. “Que desrespeito é esse com o patrimônio brasileiro?”, escreveu um terceiro.

