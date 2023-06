Memes com versos de MPB ganham tom ameaçador e viralizam no Twitter

677

Algumas das músicas realmente adquirem um tom assustador quando inseridas no contexto dos memes. (foto: Arquivo EM) Já imaginou se alguns versos de canções da música popular brasileira (MPB) fossem interpretados como ameaças veladas? Pois foi exatamente isso que aconteceu em uma série de memes no Twitter, que se tornou viral na última quinta-feira (15/6). A brincadeira consiste em adicionar uma atmosfera ameaçadora a trechos famosos de canções, colocando, por exemplo, uma arma nas mãos dos cantores.









Leia: Documentário inédito sobre vida e obra de Belchior chega à TV Um dos memes mais compartilhados mostra o cantor Belchior com uma expressão séria em uma fotografia em preto e branco, acompanhado do texto 'Saia do meu caminho'. Logo em seguida, vemos uma imagem de Elis Regina sorrindo e segurando uma arma, com a frase 'Por isso cuidado, meu bem', passando a ideia de um aviso intimidador.





04:00 - 27/10/2022 Disco tributo de Fagner traz duas canções inéditas de Belchior Os memes criativos e bem-humorados fazem referência a outros versos da MPB, como 'Da margarina', 'Não me desespere', 'Não me deixe nunca NUNCA mais', 'Vai vadiar', 'Amarre o Tchan!', 'Há perigos na rua', 'Tem que me iludir!', 'Mas não me deixe sentado na poltrona em dia de domingo', entre outros. Algumas dessas citações realmente adquirem um tom assustador quando inseridas no contexto dos memes.





A brincadeira fez sucesso na rede social, fazendo com que os usuários tentassem identificar todas as ameaças veladas presentes na MPB. Com a criatividade dos internautas, as canções ganharam novo significado e proporcionaram momentos de diversão e descontração no Twitter.