Os Memes estão por todas as partes nas redes sociais

Na era digital em que vivemos, os memes se tornaram uma parte inseparável da cultura da internet. Desde vídeos engraçados no YouTube até as figurinhas mais compartilhadas no WhatsApp, eles estão por toda parte, muitas vezes nos fazendo rir sem nem ao menos entendermos sua origem.

Mas de onde surgiram essas pequenas joias do humor virtual? Vamos explorar essa curiosidade e descobrir como os memes se tornaram tão onipresentes em nossas vidas.

A ascensão dos memes na cultura digital

Memes. Uma palavra que, nos dias de hoje, é tão comum quanto o ar que respiramos na internet. Originária do termo grego que significa "imitação", os memes são mais do que apenas piadas engraçadas compartilhadas nas redes sociais.

São imagens estáticas, vídeos e textos que expressam ideias, críticas ou simplesmente provocam risadas. Desde a sua popularização, os memes se tornaram uma forma de comunicação universal, capaz de atravessar fronteiras e unir pessoas através do humor.

Os memes são unidades de informação cultural que se propagam de pessoa para pessoa, muitas vezes modificando-se no processo. Eles podem ser imagens, vídeos, textos ou até mesmo gestos e expressões que adquirem um significado compartilhado por uma comunidade online.

Não é incomum que um meme se torne viral, espalhando-se rapidamente pela internet e alcançando milhões de usuários em questão de horas.

A origem dos memes: da Teoria de Richard Dawkins à era digital

Joshua Schachter, foi o primeiro a postar um MEME na internet em 1998 Wikipedia Joshua_Schachter

A história dos memes remonta ao conceito cunhado pelo zoólogo e escritor Richard Dawkins em seu livro "O Gene Egoísta", publicado em 1976. Dawkins propôs que os memes são unidades de informação cultural que se replicam e se propagam de maneira semelhante aos genes.

Em outras palavras, assim como os genes são transmitidos de geração em geração, os memes são transmitidos de pessoa para pessoa através da comunicação e imitação.

O primeiro meme reconhecido na internet foi criado por Joshua Schachter em 1998, quando ele compartilhou um link interessante em um serviço de weblog chamado Memepool.

Desde então, os memes se tornaram uma parte essencial da cultura online, abrangendo uma ampla gama de temas e contextos, desde política até programas de televisão. Tanto pessoas famosas quanto anônimas têm o poder de criar memes, tornando-se parte integrante da paisagem digital.

Memes no Enem 2024: uma possibilidade real

Memes com o Leônidas do Filme 300 de Sparta divulgação

Com o Enem cada vez mais voltado para temas atuais e relevantes, não é surpresa que os memes possam fazer parte das questões da prova. Afinal, eles refletem a cultura e os interesses da sociedade contemporânea, e são uma forma eficaz de testar o conhecimento dos candidatos sobre assuntos do momento. Portanto, não se surpreenda se encontrar uma pergunta sobre memes na próxima edição do Enem.

Conheça o Colégio e Pré-Vestibular Determinante

Alunas do Determinante estudando Divulgação

Os memes são muito mais do que simples piadas na internet. Eles são reflexos da nossa cultura e sociedade, e podem até mesmo influenciar eventos importantes, como o Enem.

Os memes são muito mais do que simples piadas na internet. Eles são reflexos da nossa cultura e sociedade, e podem até mesmo influenciar eventos importantes, como o Enem.

Portanto, ao estudar para a prova, esteja preparado para enfrentar qualquer desafio, incluindo questões sobre memes.