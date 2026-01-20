WhatsApp reduz formalizações imobiliárias de 3 horas para 5 minutos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fechar um contrato de aluguel ou venda de imóvel pelo WhatsApp em apenas cinco minutos já é uma realidade no Brasil. Uma nova tecnologia, lançada pela Clicksign, está transformando um processo que antes levava, em média, três horas, agilizando a rotina de imobiliárias e clientes com segurança e validade jurídica.

A inovação acompanha um comportamento consolidado do consumidor. Dados da Meta, dona do aplicativo, indicam que 93,4% dos usuários de internet no país usam o WhatsApp diariamente. Mais importante, nove em cada dez pessoas já preferem resolver negociações e decisões de compra por mensagem.

No setor imobiliário, essa preferência é ainda mais clara. O aplicativo domina 73% da comunicação na pré-venda e 77% no pós-venda. Mesmo assim, muitas empresas ainda insistem no e-mail, que é usado quase seis vezes mais para a formalização de contratos, criando um atrito desnecessário no fechamento de negócios.

A diferença de eficiência entre os canais é significativa. Um levantamento da Clicksign, empresa pioneira em assinaturas eletrônicas no país e parceira da Meta, mostra que 87,5% dos documentos enviados por WhatsApp são assinados em até 24 horas. Pelo e-mail, essa taxa cai para 71,2%.

Como a assinatura por WhatsApp funciona

O processo foi projetado para ser extremamente simples. O cliente recebe um link diretamente na conversa do WhatsApp e, com apenas dois cliques, o documento é assinado. Não é preciso criar senhas, fazer login em outras plataformas ou ser redirecionado para sites externos.

Essa simplicidade elimina barreiras e aumenta a conversão de vendas. Prova disso é que, nos últimos 12 meses, mais de 332 mil contratos imobiliários foram formalizados usando essa tecnologia. A solução garante validade jurídica, seguindo a Medida Provisória 2.200-2/2001, e utiliza segurança criptográfica para proteger os dados.

A plataforma responsável pela inovação também possui certificações internacionais de segurança, como a ISO 27001, que assegura a proteção das informações. O objetivo é permitir que as empresas fechem negócios de forma confiável e eficiente, alinhando seus processos ao modo como os clientes já se comunicam no dia a dia.



