Como proteger seu WhatsApp de golpes? Ative estas 3 funções agora
A clonagem de contas e o roubo de dados são cada vez mais comuns; aprenda a usar as ferramentas do próprio aplicativo para aumentar sua segurança
compartilheSIGA
O avanço da tecnologia, apesar de oferecer muitas vantagens, também representa um risco para a segurança da população. Com a evolução tecnológica, o aumento de golpes no WhatsApp, como a clonagem de contas e o roubo de dados, passou a ser recorrente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A boa notícia é que o próprio aplicativo oferece ferramentas simples que ativam uma camada extra de proteção e podem impedir que criminosos acessem suas conversas, contatos e informações pessoais, além de levarem apenas poucos minutos para serem ativadas.
Leia Mais
-
Caiu no golpe do WhatsApp? Saiba o que fazer para reaver o prejuízo
-
-
Seu e-mail foi vazado? Cinco passos para descobrir e proteger sua conta
Ferramentas essenciais para blindar sua conta
A configuração correta de três recursos específicos é suficiente para bloquear as tentativas de fraude mais comuns. Veja o passo a passo para ativar cada uma delas e usar o aplicativo com mais tranquilidade.
1. Verificação em duas etapas (PIN)
Esta é a barreira mais importante contra a clonagem. Ela cria uma senha de seis dígitos que será solicitada periodicamente e sempre que você registrar seu número de telefone em um novo aparelho.
Mesmo que alguém consiga seu chip ou o código de verificação por SMS, não conseguirá ativar sua conta sem esse PIN. Lembre-se de nunca compartilhar este código com ninguém.
-
Abra o WhatsApp e vá em “Configurações”.
-
Toque em “Conta” e depois em “Verificação em duas etapas”.
-
Escolha “Ativar”, crie um PIN de seis dígitos e confirme.
-
Adicione um e-mail de recuperação para o caso de esquecer a senha.
2. Backup criptografado de ponta a ponta
Suas conversas salvas na nuvem (Google Drive ou iCloud) também podem ser um alvo. Com esta função, o backup fica protegido por uma senha exclusiva. Sem essa chave, ninguém consegue ler o conteúdo, nem mesmo a Meta ou a provedora do serviço de nuvem.
-
Acesse “Configurações”, depois “Conversas” e “Backup de conversas”.
-
Selecione “Backup criptografado de ponta a ponta” e toque em “Ativar”.
-
Crie uma senha forte ou use uma chave de criptografia de 64 dígitos gerada pelo aplicativo. Guarde-a em um local seguro, pois sem ela é impossível restaurar o backup.
3. Notificações de segurança
Esta função avisa quando o código de segurança de um contato muda, o que ocorre quando ele reinstala o app ou troca de celular. Embora na maioria das vezes seja uma ação legítima, o alerta também pode indicar que a conta daquela pessoa foi comprometida, servindo como um aviso para você ter mais cuidado ao interagir.
-
Vá em “Configurações” e toque em “Conta”.
-
Acesse “Avisos de segurança” (ou “Notificações de segurança”, dependendo do sistema operacional).
-
Ative a opção “Mostrar notificações de segurança neste aparelho”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.