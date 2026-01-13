Seu WhatsApp foi clonado? Veja o que fazer para recuperar sua conta

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Perder o acesso ao WhatsApp pode ser desesperador, principalmente quando cibercriminosos usam sua conta para aplicar golpes em amigos e familiares. Uma conta comprometida pode ser usada para roubar dados ou espalhar links maliciosos que instalam programas espiões no celular de seus contatos. Se você desconfia que seu número foi clonado, agir rápido é fundamental para minimizar os danos.

A boa notícia é que reaver o controle da sua conta é um processo direto, embora possa exigir paciência. O primeiro passo é reinstalar o WhatsApp em seu celular e tentar fazer o login novamente com seu número de telefone. Essa ação simples força a verificação de segurança e desconecta o invasor de qualquer outro aparelho em que sua conta esteja ativa.

Leia Mais

Ao inserir seu número, o aplicativo enviará um código de seis dígitos por SMS. Digite essa sequência no app para confirmar que a linha telefônica pertence a você. Jamais compartilhe esse código com ninguém. Assim que o login for concluído, o acesso do golpista será imediatamente bloqueado.

Caso você não receba o código de verificação por SMS, desconfie de uma fraude conhecida como SIM swap (troca de chip). Nesse golpe, o criminoso consegue transferir seu número para um novo chip. Entre em contato imediatamente com sua operadora de telefonia para bloquear a linha e reaver seu número.

O que fazer se o invasor ativou a verificação em duas etapas

Em alguns casos, o criminoso pode ter ativado a confirmação em duas etapas, criando um PIN de seis dígitos que você não conhece. Se o WhatsApp solicitar esse código, a plataforma pode exigir um período de espera antes de permitir uma nova tentativa de login sem o PIN. Durante esse tempo, o invasor também é desconectado, o que impede que ele continue usando sua conta. Nesse cenário, o mais indicado é entrar em contato diretamente com o suporte do WhatsApp para obter ajuda.

Enquanto espera ou caso não consiga retomar o acesso, avise seus amigos e familiares sobre o ocorrido por outros meios de comunicação. Peça para que ignorem e denunciem qualquer mensagem suspeita enviada em seu nome, especialmente pedidos de dinheiro ou compartilhamento de links.

Você também pode solicitar a desativação temporária da sua conta. Envie um e-mail para support@whatsapp.com com o assunto "Perdido/Roubado: Por favor, desative minha conta". No corpo do e-mail, inclua seu número de telefone no formato internacional completo (ex: +55 11 9XXXX-XXXX). Tenha em mente que a resposta do suporte pode levar alguns dias.

Como se proteger de futuras invasões

Para evitar novos problemas, a principal medida de segurança é ativar a confirmação em duas etapas. Vá em "Configurações" > "Conta" > "Confirmação em duas etapas" e crie um PIN de seis dígitos. Esse código será solicitado periodicamente e sempre que você reinstalar o aplicativo. Considere também ativar o backup com criptografia de ponta a ponta, que protege seu histórico de conversas.

Fique atento também a mensagens com links suspeitos ou ofertas muito vantajosas. E verifique regularmente os aparelhos conectados à sua conta em "Configurações" > "Aparelhos conectados". Se encontrar alguma sessão desconhecida, desconecte-a imediatamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.