Suspeito de furtar helicóptero é preso e se diz ‘entusiasta da aviação’
O homem tentou decolar com a aeronave, que acabou caindo na área do aeroporto
Um homem foi preso suspeito de tentar furtar um helicóptero do aeroporto de Caxambu (MG), na Região Sul, neste domingo (8/2). À Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele confessou que tentou pilotar a aeronave e alegou “ser entusiasta da aviação e possuir licença de piloto não renovada”. A tentativa de decolagem resultou na queda do helicóptero no próprio aeroporto.
A Polícia Militar informou que o suspeito foi preso em flagrante em São Lourenço (MG), também na Região Sul. O homem foi identificado por câmeras de segurança do aeroporto, que revelarem que ele teria invadido a área restrita do aeroporto durante a noite. Depois que não conseguiu levantar voo, ele fugiu.
Durante a ação, foram apreendidos um notebook, um aparelho celular e vestimentas utilizadas no momento do fato, segundo a PMMG. Antes de ser conduzido, o homem foi encaminhado para atendimento médico por causa de uma pequena lesão em um dos dedos da mão direita. Vestígios de sangue haviam sido encontrados no interior da aeronave.
Queda
A aeronave, um helicóptero Robinson R66, ano de fabricação 2023, de uso privado, havia sido estacionada no aeroporto dias antes, segundo a PMMG. Na madrugada deste domingo, o helicóptero caiu no próprio estacionamento de aeronaves.
Ao serem acionados para a ocorrência, militares constataram que a aeronave se encontrava danificada, com vazamento de combustível e sem ocupantes. Em seguida, foram adotadas medidas de segurança para prevenção de incêndio e preservação do local.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar realizaram buscas na área e mantiveram contato com unidades hospitalares da região, mas nenhuma vítima foi localizada.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e atuou no controle do vazamento de combustível, garantindo a segurança do aeroporto. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) também foi comunicado.
A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e constatou danos no alambrado de acesso ao aeroporto, além de vestígios de sangue no interior da aeronave.