Velório de Henrique Maderite é marcado por emoção

O velório do influenciador e empresário Henrique Maderite ocorre neste domingo (8/2), no Cemitério Bosque da Esperança, na Região Norte de Belo Horizonte. Coroas de flores espalhadas pelo local simbolizam o carinho de amigos e familiares que compareceram para prestar as últimas homenagens.

A cerimônia teve início ao meio-dia e contou com a presença do público durante a tarde. Ao fim desse momento, os familiares foram conduzidos à Sala de Cerimônia Imersiva, reservada para uma despedida mais intimista. A esposa do empresário, Nanda Maciel, emocionou-se ao passar pelo local e acenou em agradecimento à salva de palmas dos presentes.

Integrantes do Grupo Legendários também acompanharam o velório e, em determinado momento, formaram uma roda de oração ao som de violino. Veja o vídeo a seguir.

Bordão famoso



Henrique Maderite morreu, aos 50 anos, na última sexta-feira (6/2), no haras de sua propriedade em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O influenciador acumulava cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram e ficou conhecido pelo bordão: “Sexta-feira, papai. Pode olhar aí, 'mei-dia'. Quem fez, fez”.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o trabalho da perícia, já concluído, aponta que a morte teve causas naturais.