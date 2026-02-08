Assine
DESPEDIDA

Velório de Henrique Maderite é marcado por emoção

Cerimônia neste domingo (8/2) reúne amigos e familiares no Cemitério Bosque da Esperança, Região Norte de BH. Várias homenagens são prestadas ao influenciador

Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
08/02/2026 16:34

Nanda Maciel, esposa do Maderite, recebe salva de palmas ao passar para Sala de Cerimônia Imersiva
Nanda Maciel, esposa de Henrique Maderite, se emocionou ao passar pela Sala de Cerimônia Imersiva, onde recebeu uma salva de palmas dos presentes crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

O velório do influenciador e empresário Henrique Maderite ocorre neste domingo (8/2), no Cemitério Bosque da Esperança, na Região Norte de Belo Horizonte. Coroas de flores espalhadas pelo local simbolizam o carinho de amigos e familiares que compareceram para prestar as últimas homenagens.

A cerimônia teve início ao meio-dia e contou com a presença do público durante a tarde. Ao fim desse momento, os familiares foram conduzidos à Sala de Cerimônia Imersiva, reservada para uma despedida mais intimista. A esposa do empresário, Nanda Maciel, emocionou-se ao passar pelo local e acenou em agradecimento à salva de palmas dos presentes.

Integrantes do Grupo Legendários também acompanharam o velório e, em determinado momento, formaram uma roda de oração ao som de violino. Veja o vídeo a seguir. 

Bordão famoso

Henrique Maderite morreu, aos 50 anos, na última sexta-feira (6/2), no haras de sua propriedade em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O influenciador acumulava cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram e ficou conhecido pelo bordão: “Sexta-feira, papai. Pode olhar aí, 'mei-dia'. Quem fez, fez”.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o trabalho da perícia, já concluído, aponta que a morte teve causas naturais

