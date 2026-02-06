Assine
Morte de Henrique Maderite: perícia policial aponta causa natural

Trabalho pericial confirma versão de que o influenciador teria sofrido um mal súbito nesta sexta-feira (6/2)

06/02/2026 23:30

Influenciador Henrique Maderite: ele usa uma camiseta amarela, da Seleção Brasileira de Futebol, e está com uma das mãos na cabeça, olhando para a câmera
Henrique Maderite morreu em sua fazenda em Amarantina, no município de Ouro Preto: ele tinha 50 anos crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o trabalho de perícia, já finalizado, indica que a morte de Henrique Maderite, nesta sexta-feira (6/2), teve causas naturais. As informações da corporação coincidem com o relato de um amigo do influenciador ao Estado de Minas, que indicou que ele teria sofrido um mal súbito.

A PMMG classificou como "não verídicas" algumas versões que circulam pelas redes sociais, apontando que Maderite teria sido vítima de violência. Esses relatos multiplicaram-se pelas redes sociais porque os militares identificaram sangramento em um dos ouvidos de Maderite, além de um corte na nuca e uma marca roxa no pescoço assim que chegaram para atender à ocorrência. O influenciador estava no próprio haras em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas, quando morreu por volta das 15h desta sexta-feira. Ele tinha 50 anos.

Maderite tinha cerca de 2 milhões de seguidores no "Instagram", onde ficou famoso com o bordão "Sexta-feira, papai". O influenciador fez a última postagem na rede social poucas horas antes de morrer, ao meio-dia desta sexta-feira, na qual dizia a característica frase enquanto divulgava fotos de uma cervejaria.

Por meio das redes sociais, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), prestou uma homenagem após a morte do influenciador. Vários dos seguidores de Maderite também postaram mensagens de condolências e de pesar.

