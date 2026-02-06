Álvaro Damião homenageia Henrique Maderite: 'Sextou com muita tristeza'
Prefeito de Belo Horizonte lamentou a morte do influenciador e confortou parentes e amigos
O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao influenciador Henrique Maderite, que morreu nesta sexta-feira (6/2), aos 50 anos. Em uma postagem, o chefe do executivo da capital mineira disse: "Sextou com muita tristeza em nossos corações. Ele so espalhava alegria em nossas vidas".
Sextou com muita tristeza em nossos corações. Ele só espalhava alegrias em nossas vidas. De repente, Henrique Maderite nos deixa sem marcar uma saideira.— Álvaro Damião (@alvarodamiao) February 6, 2026
Ainda estou sem acreditar que as nossas sextas-feiras jamais serão as mesmas. Mas quero acreditar que ele, ao lado de Deus,… pic.twitter.com/gEMYz47Yku
A postagem de Damião faz referência aos bordões do influenciador, como "sexta-feira, papai" e "sextou, bebê." Maderite tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram.
Na postagem, Damião também diz que "ele (Maderite), ao lado de Deus, estará olhando por nós e pedindo pra gente voltar a sorrir".. Por fim, o prefeito de Belo Horizonte conforta os parentes do influenciador: "Toda a minha solidariedade e as minhas condolências aos seus familiares, fãs e amigos".
Assim como Damião, vários seguidores manifestaram pesar pela morte e fizeram homenagens no próprio perfil de Maderite. "Sem palavras, que Deus console toda a família", disse um dos comentaristas. "Vá em paz, irmão. Vai deixar muitas saudades", afirmou outro. "Triste em receber a notícia. Seja feliz aí em cima", lamentou mais um seguidor.
Maderite morreu nesta sexta-feira (6/2), por volta das 15h, no próprio haras em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas. Segundo informações preliminares, ele teria sido vítima de um mal súbito.