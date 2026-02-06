Álvaro Damião homenageia Henrique Maderite: 'Sextou com muita tristeza'

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao influenciador Henrique Maderite, que morreu nesta sexta-feira (6/2), aos 50 anos. Em uma postagem, o chefe do executivo da capital mineira disse: "Sextou com muita tristeza em nossos corações. Ele so espalhava alegria em nossas vidas".

Ainda estou sem acreditar que as nossas sextas-feiras jamais serão as mesmas. Mas quero acreditar que ele, ao lado de Deus,… pic.twitter.com/gEMYz47Yku — Álvaro Damião (@alvarodamiao) February 6, 2026

A postagem de Damião faz referência aos bordões do influenciador, como "sexta-feira, papai" e "sextou, bebê." Maderite tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Na postagem, Damião também diz que "ele (Maderite), ao lado de Deus, estará olhando por nós e pedindo pra gente voltar a sorrir".. Por fim, o prefeito de Belo Horizonte conforta os parentes do influenciador: "Toda a minha solidariedade e as minhas condolências aos seus familiares, fãs e amigos".

Assim como Damião, vários seguidores manifestaram pesar pela morte e fizeram homenagens no próprio perfil de Maderite. "Sem palavras, que Deus console toda a família", disse um dos comentaristas. "Vá em paz, irmão. Vai deixar muitas saudades", afirmou outro. "Triste em receber a notícia. Seja feliz aí em cima", lamentou mais um seguidor.

Maderite morreu nesta sexta-feira (6/2), por volta das 15h, no próprio haras em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas. Segundo informações preliminares, ele teria sido vítima de um mal súbito.