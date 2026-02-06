Assine
overlay
Início Gerais
ASSASINADO

Torcedor do Cruzeiro é executado em praça ao voltar do Mineirão

Jovem de 25 anos lanchava com amigo quando foi surpreendido por atiradores

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/02/2026 07:47 - atualizado em 06/02/2026 08:03

compartilhe

SIGA
x
Jovem que saiu de jogo do Cruzeiro foi executado em praça de Contagem (MG), na Grande BH
Jovem que saiu de jogo do Cruzeiro foi executado em praça de Contagem (MG), na Grande BH crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Um torcedor do Cruzeiro, de 25 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (6/2), ao voltar do jogo contra o Coritiba, no Mineirão e parar para lanchar em um quiosque de sanduíches na Praça Louis Ensch, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Quando os militares chegaram à praça, encontraram o torcedor caído ao chão, já sem sinais de vida. Um amigo relatou que estava na praça, sentado à mesa com o torcedor, quando uma motocicleta se aproximou. O passageiro na garupa desceu e deu vários tiros na vítima.

Leia Mais

De acordo com o relato, minutos antes do crime, a vítima havia publicado uma foto nas redes sociais ao lado do amigo. A ação foi rápida, e não foi possível identificar características dos suspeitos nem da motocicleta.

A gerente de um estabelecimento próximo confirmou a versão apresentada pelo amigo. A polícia informou que irá analisar imagens de câmeras de monitoramento da região para tentar identificar os autores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), e o caso será investigado.

Tópicos relacionados:

contagem coritiba cruzeiro grande-bh homicidio policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay