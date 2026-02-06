Torcedor do Cruzeiro é executado em praça ao voltar do Mineirão

Um torcedor do Cruzeiro, de 25 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (6/2), ao voltar do jogo contra o Coritiba, no Mineirão e parar para lanchar em um quiosque de sanduíches na Praça Louis Ensch, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Quando os militares chegaram à praça, encontraram o torcedor caído ao chão, já sem sinais de vida. Um amigo relatou que estava na praça, sentado à mesa com o torcedor, quando uma motocicleta se aproximou. O passageiro na garupa desceu e deu vários tiros na vítima.

De acordo com o relato, minutos antes do crime, a vítima havia publicado uma foto nas redes sociais ao lado do amigo. A ação foi rápida, e não foi possível identificar características dos suspeitos nem da motocicleta.

A gerente de um estabelecimento próximo confirmou a versão apresentada pelo amigo. A polícia informou que irá analisar imagens de câmeras de monitoramento da região para tentar identificar os autores.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), e o caso será investigado.