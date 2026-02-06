Morre o empresário e influenciador Henrique Madeirite, aos 50 anos

Morreu nesta sexta-feira (6/2), por volta das 15h, o empresário e influenciador Henrique Madeirite. Ele tinha 50 anos e, segundo informações preliminares, teria sido vítima de um infarto fulminante. O falecimento foi confirmado pelo Estado de Minas com um amigo do empresário.

Madeirite tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram, onde ficou famoso com o bordão "Sexta-feira, papai". Ao meio-dia desta sexta-feira, poucas horas antes de morrer, o influenciador fez a última postagem na rede social, na qual dizia a característica frase enquanto divulgava fotos de uma cervejaria.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Madeirite estaria no próprio haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas, quando sofreu o mal súbito. Um enfermeiro que estava no local ainda tentou realizar manobras de reanimação cardiopulmonar, mas ele já não apresentava sinais vitais.

