OBITUÁRIO

Morre o empresário e influenciador Henrique Madeirite, aos 50 anos

Autor do bordão 'Sexta-feira, papai' sofreu um mal-súbito por volta das 15h desta sexta-feira (6/2)

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
06/02/2026 19:30

Influenciador Henrique Madeirite: ele usa uma camiseta amarela, da Seleção Brasileira de Futebol, e está com uma das mãos na cabeça, olhando para a câmera
Henrique Madeirite morreu em sua fazenda em Amarantina, no município de Ouro Preto: ele tinha 50 anos crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Morreu nesta sexta-feira (6/2), por volta das 15h, o empresário e influenciador Henrique Madeirite. Ele tinha 50 anos e, segundo informações preliminares, teria sido vítima de um infarto fulminante. O falecimento foi confirmado pelo Estado de Minas com um amigo do empresário.

Madeirite tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram, onde ficou famoso com o bordão "Sexta-feira, papai". Ao meio-dia desta sexta-feira, poucas horas antes de morrer, o influenciador fez a última postagem na rede social, na qual dizia a característica frase enquanto divulgava fotos de uma cervejaria.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Madeirite estaria no próprio haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas, quando sofreu o mal súbito. Um enfermeiro que estava no local ainda tentou realizar manobras de reanimação cardiopulmonar, mas ele já não apresentava sinais vitais.

Aguarde mais informações.

