MG: homem preso por estuprar criança de 10 anos é assassinado em presídio

Um homem de 44 anos, preso pelo crime de estupro de vulnerável, foi assassinado no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), na Zona Leste de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

Policiais penais acharam Alexandre Estevam de Jesus caído no banheiro de sua cela no início da tarde dessa quinta-feira (5/2), segundo informações repassadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A causa da morte foi asfixia mecânica.

Alexandre havia dado entrada na unidade prisional no último dia 3 e compartilhava a cela com outros 29 detentos. Ele foi detido pela Polícia Militar na noite do dia anterior. Conforme registrado no boletim de ocorrência, o homem teria abusado sexualmente de uma menina de 10 anos no Bairro Cruzeiro do Sul. A criança estava sozinha e a caminho de uma padaria quando foi abordada por Alexandre.

A avó da vítima, de 80 anos, contou à polícia que tomou conhecimento do crime depois de conversar com a neta. Conforme a idosa, o homem ameaçou a menina com uma faca e a obrigou a praticar sexo oral. Por fim, Alexandre teria ameaçado a criança de morte caso ela contasse algo a alguém.

A Polícia Militar conduziu a vítima e sua avó para um hospital. Durante o deslocamento, Alexandre foi visto pelos militares, que o identificaram com base nas características físicas repassadas pela idosa. Segundo ela, o homem é conhecido de vista, pois costumava trafegar pela região realizando coleta de sucata.

Ainda de acordo com a Sejusp, Alexandre possuía outras sete passagens pelo sistema prisional desde dezembro de 2008.

“A direção da unidade prisional instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias do ocorrido. A investigação criminal é de responsabilidade da Polícia Civil”, informou a pasta.