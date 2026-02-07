Filho de Maderite posta vídeo emocionante após morte do influenciador

Henrique Júnior publicou, neste sábado (7/2), um vídeo emocionante em homenagem ao pai, o influenciador e empresário Henrique Maderite, que morreu aos 50 anos nessa sexta-feira (6/2). “Ele tinha muitos fãs, inclusive, eu era o número um”, afirmou. Outros familiares também compartilharam mensagens de despedida nas redes sociais, como a filha, Ana Clara Ferreira.

Visivelmente abalado, Henrique Júnior afirmou que a última coisa que ele queria fazer era gravar um vídeo como aquele, mas que precisava agradecer às mensagens recebidas. “Está doendo. Está doendo demais”, disse em vídeo publicado no Instagram.

O filho do influenciador também refletiu que o pai deve estar muito orgulhoso da família que construiu. “Queria falar, pai, que eu te amo demais. Você sempre foi um espelho na minha vida e eu vou fazer de tudo para carregar esse nome. Eu te amo muito, tenho certeza que você está bem aí olhando por nós”, afirmou Henrique Júnior.

O filho de Maderite disse ainda que o pai sempre quis uma morte sem sofrimentos. O influenciador mineiro foi encontrado morto no próprio haras em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas. Maderite tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram, onde ficou famoso com o bordão: "Sexta-feira, papai. Pode olhar aí, ‘mei-dia’. Quem fez, fez”.

Veja vídeo completo







Homenagens

A filha de Maderite, Ana Clara Ferreira, também publicou um vídeo em homenagem ao pai. Ela escolheu um registro em que o empresário dirigia enquanto entoava a música "Noites Traiçoeiras", do padre Marcelo Rossi. Ana Clara escreveu: "Me ensinou tudo, menos a viver sem ele. Te amo eternamente! Para sempre, sua Dreds".

A filha do influenciador também afirmou que o céu está em festa, pois recebeu o melhor ser humano. “A missão do meu pai aqui foi cumprida. Meu pai viveu intensamente, meu pai levou alegria por onde passava”, disse, visivelmente abalada.