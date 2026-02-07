Assine
LUTO

Filho de Maderite posta vídeo emocionante após morte do influenciador

Influenciador e empresário, Henrique Maderite morreu nessa sexta-feira (6/2)

Laura Scardua
07/02/2026 20:12

Henrique Maderite morreu por volta das 15h, em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas
Henrique Maderite morreu por volta das 15h, em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas crédito: Reprodução/Redes sociais

Henrique Júnior publicou, neste sábado (7/2), um vídeo emocionante em homenagem ao pai, o influenciador e empresário Henrique Maderite, que morreu aos 50 anos nessa sexta-feira (6/2). “Ele tinha muitos fãs, inclusive, eu era o número um”, afirmou. Outros familiares também compartilharam mensagens de despedida nas redes sociais, como a filha, Ana Clara Ferreira.

Visivelmente abalado, Henrique Júnior afirmou que a última coisa que ele queria fazer era gravar um vídeo como aquele, mas que precisava agradecer às mensagens recebidas. “Está doendo. Está doendo demais”, disse em vídeo publicado no Instagram. 

O filho do influenciador também refletiu que o pai deve estar muito orgulhoso da família que construiu. “Queria falar, pai, que eu te amo demais. Você sempre foi um espelho na minha vida e eu vou fazer de tudo para carregar esse nome. Eu te amo muito, tenho certeza que você está bem aí olhando por nós”, afirmou Henrique Júnior. 

O filho de Maderite disse ainda que o pai sempre quis uma morte sem sofrimentos. O influenciador mineiro foi encontrado morto no próprio haras em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas. Maderite tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram, onde ficou famoso com o bordão: "Sexta-feira, papai. Pode olhar aí, ‘mei-dia’. Quem fez, fez”.

Homenagens

A filha de Maderite, Ana Clara Ferreira, também publicou um vídeo em homenagem ao pai. Ela escolheu um registro em que o empresário dirigia enquanto entoava a música "Noites Traiçoeiras", do padre Marcelo Rossi. Ana Clara escreveu: "Me ensinou tudo, menos a viver sem ele. Te amo eternamente! Para sempre, sua Dreds". 

A filha do influenciador também afirmou que o céu está em festa, pois recebeu o melhor ser humano. “A missão do meu pai aqui foi cumprida. Meu pai viveu intensamente, meu pai levou alegria por onde passava”, disse, visivelmente abalada. 

