Assine
overlay
Início Política
LUTO

Maderite: o que Zema e Simões falaram sobre a morte do influenciador

Empresário e influenciador de 50 anos, conhecido pelo bordão "Sexta-feira, papai", morreu em seu haras em Ouro Preto

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
07/02/2026 09:21 - atualizado em 07/02/2026 19:26

compartilhe

SIGA
x
Maderite morreu por volta das 15h, em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas. Segundo informações preliminares, ele teria sido vítima de um infarto fulminante.
Maderite morreu por volta das 15h, em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas. Segundo informações preliminares, ele teria sido vítima de um infarto fulminante. crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o vice-governador Mateus Simões (Novo) lamentaram, nesta sexta-feira (6/2), a morte do empresário e influenciador mineiro Henrique Maderite, de 50 anos. Conhecido nas redes sociais pelo bordão “Sexta-feira, papai”, ele tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Maderite morreu por volta das 15h, em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas. Segundo informações, ele teria sido vítima de um infarto fulminante. O falecimento foi confirmado ao Estado de Minas por um amigo do empresário.

Em nota nas redes sociais, o governador Romeu Zema destacou o carisma do influenciador.
“Logo numa sexta-feira, se foi um dos nossos mineiros mais alegres. Nosso Henrique Maderite. Que Deus te receba e sua morada seja de paz, Henrique. Sua missão de espalhar alegria por onde passou está cumprida. Quem fez, fez. E ele fez muito por nós. Descanse em paz”, escreveu.

O vice-governador Mateus Simões também prestou homenagem e lembrou o impacto do influenciador nas redes.

“Sextas-feiras não serão mais as mesmas sem você, Henrique Maderite. Mineiro que transformava o dia a dia em risada e deixou um bordão que virou patrimônio: ‘quem fez, fez’. E você fez muito, viu… fez o Brasil inteiro sorrir. Vai fazer falta!”, publicou.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Maderite estava no local quando sofreu o mal súbito. Um enfermeiro que estava no haras ainda tentou realizar manobras de reanimação cardiopulmonar, mas ele já não apresentava sinais vitais.

Os militares foram acionados por vizinhos e, ao chegarem, identificaram sangramento em um dos ouvidos, além de um corte na nuca e uma marca roxa no pescoço. A perícia foi chamada para apurar as circunstâncias da morte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A última publicação de Maderite nas redes sociais foi feita por volta do meio-dia desta sexta-feira, poucas horas antes de morrer, quando repetiu o bordão característico ao divulgar fotos em uma cervejaria.

 

Tópicos relacionados:

minas-gerais redes-sociais zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay