RECORDAÇÃO

Filha de Maderite publica última foto tirada pelo pai antes de falecer

Henrique Maderite morreu na última sexta-feira (6/2) no haras dele em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
08/02/2026 12:29

Henrique Maderite morreu por volta das 15h, em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas
Henrique Maderite morreu por volta das 15h, em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas

A filha do influenciador Henrique Maderite, Ana Clara Ferreira, publicou nas redes sociais a última foto tirada pelo pai antes de falecer. O também empresário morreu aos 50 anos, na última sexta-feira (6/2), em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas.

No registro, a filha afirma que a foto foi tirada na sexta, 12h48, "poucas horas antes de partir". "É assim que eu sempre vou me lembrar de você, pai. Honrarei seu nome para o resto da minha vida, e seu legado continuará vivo!”, escreveu Ana Clara.

Na última foto, o influenciador aparece sorrindo, usando chapéu e com um copo de cerveja na mão.

 

Último registro foi divulgado pela filha no Instagram
Último registro foi divulgado pela filha no Instagram

Maderite será velado no Cemitério Bosque da Esperança, na Região Norte de Belo Horizonte, neste domingo (8/2). A despedida será das 12h às 16h.

O influenciador tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram e ficou famoso com o bordão: "Sexta-feira, papai. Pode olhar aí, ‘mei-dia’. Quem fez, fez”.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a perícia indica que Henrique Maderite morreu de causas naturais. Ao Estado de Minas, um amigo do influenciador afirmou que ele sofreu um mal súbito. 

