Filha de Maderite publica última foto tirada pelo pai antes de falecer
Henrique Maderite morreu na última sexta-feira (6/2) no haras dele em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas
compartilheSIGA
A filha do influenciador Henrique Maderite, Ana Clara Ferreira, publicou nas redes sociais a última foto tirada pelo pai antes de falecer. O também empresário morreu aos 50 anos, na última sexta-feira (6/2), em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
No registro, a filha afirma que a foto foi tirada na sexta, 12h48, "poucas horas antes de partir". "É assim que eu sempre vou me lembrar de você, pai. Honrarei seu nome para o resto da minha vida, e seu legado continuará vivo!”, escreveu Ana Clara.
Na última foto, o influenciador aparece sorrindo, usando chapéu e com um copo de cerveja na mão.
Maderite será velado no Cemitério Bosque da Esperança, na Região Norte de Belo Horizonte, neste domingo (8/2). A despedida será das 12h às 16h.
Leia Mais
O influenciador tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram e ficou famoso com o bordão: "Sexta-feira, papai. Pode olhar aí, ‘mei-dia’. Quem fez, fez”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a perícia indica que Henrique Maderite morreu de causas naturais. Ao Estado de Minas, um amigo do influenciador afirmou que ele sofreu um mal súbito.