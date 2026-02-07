Galo faz homenagem para o influenciador Maderite em jogo neste sábado (7/2)

O Atlético-MG fez uma homenagem ao influenciador e empresário Henrique Maderite, que morreu na última sexta-feira (6/2), aos 50 anos, em jogo pelo Campeonato Mineiro realizado neste sábado (7/2). Torcedores fizeram um minuto de silêncio na Arena MRV, Bairro Califórnia, Região Noroeste de BH. Maderite torcia para o Galo.

O clube também postou uma homenagem para o influenciador. “Desejamos força aos amigos e familiares, e prestamos nossa homenagem ao torcedor, que ficará para sempre marcado por sua alegria única”, escreveu.

Maderite tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram e ficou famoso com o bordão: "Sexta-feira, papai. Pode olhar aí, ‘mei-dia’. Quem fez, fez”. O influenciador mineiro foi encontrado morto no próprio haras em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a perícia indica que ele morreu de causas naturais. Ao Estado de Minas, um amigo de Maderite afirmou que ele teria sofrido um mal súbito.

Homenagens

Filho do empresário, Henrique Júnior publicou, neste sábado (7/2), um vídeo emocionante em homenagem ao pai. “Ele tinha muitos fãs, inclusive, eu era o número um”, disse.

Visivelmente abalado, Henrique Júnior afirmou que a última coisa que ele queria fazer era gravar um vídeo como aquele, mas que precisava agradecer às mensagens recebidas. “Está doendo. Está doendo demais”, disse.

A filha de Maderite, Ana Clara Ferreira, também publicou um vídeo em homenagem ao pai. Ela escolheu um registro em que o empresário dirigia enquanto entoava a música "Noites Traiçoeiras", de Marcelo Rossi. Ana Clara escreveu: "Me ensinou tudo, menos a viver sem ele. Te amo eternamente! Para sempre, sua Dreds".

A filha do influenciador também afirmou que o céu está em festa, pois recebeu o melhor ser humano. “A missão do meu pai aqui foi cumprida. Meu pai viveu intensamente, meu pai levou alegria por onde passava”, disse, visivelmente abalada.