Influenciador Henrique Maderite será velado em BH neste domingo (8/2)

O influenciador e empresário Henrique Maderite será velado no Cemitério Bosque da Esperança, na Região Norte de Belo Horizonte, neste domingo (8/2). A despedida será das 12h às 16h.

Maderite morreu, aos 50 anos, na última sexta-feira (6/2) no haras dele em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas. O influenciador tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram e ficou famoso com o bordão: "Sexta-feira, papai. Pode olhar aí, ‘mei-dia’. Quem fez, fez”.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a perícia indica que Henrique Maderite morreu de causas naturais. Ao Estado de Minas, um amigo do influenciador afirmou que ele sofreu um mal súbito.

Homenagens

Filho do empresário, Henrique Júnior publicou, neste sábado (7/2), um vídeo emocionante em homenagem ao pai. “Ele tinha muitos fãs, inclusive, eu era o número um”, disse.

Visivelmente abalado, Henrique Júnior afirmou que a última coisa que ele queria fazer era gravar um vídeo como aquele, mas que precisava agradecer às mensagens recebidas. “Está doendo. Está doendo demais”, disse. O filho de Maderite disse ainda que o pai sempre quis uma morte sem sofrimentos.

A filha de Maderite, Ana Clara Ferreira, também publicou um vídeo em homenagem ao pai. Ela escreveu: "Me ensinou tudo, menos a viver sem ele. Te amo eternamente! Para sempre, sua Dreds".

A filha do influenciador também afirmou que o céu está em festa, pois recebeu o melhor ser humano. “A missão do meu pai aqui foi cumprida. Meu pai viveu intensamente, meu pai levou alegria por onde passava”, disse, também visivelmente abalada.

O Atlético-MG também fez uma homenagem ao influenciador em jogo pelo Campeonato Mineiro realizado neste sábado (7/2). Torcedores fizeram um minuto de silêncio na Arena MRV, Bairro Califórnia, Região Noroeste de BH. Maderite torcia para o Galo.