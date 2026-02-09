Dupla é presa ao furtar ração para comprar pinga em área rural de MG
Caso ocorreu na zona rural de Água Comprida; material foi recuperado pela PM
compartilheSIGA
Dois homens foram presos no sábado (7/02) ao furtarem sacos de ração em uma fazenda na zona rural de Água Comprida (MG), na região do Triângulo. Segundo a polícia, o objetivo era vender o material para comprar bebida alcoólica. Um terceiro foi preso por receptação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada durante patrulhamento rural depois de uma denúncia de furto na propriedade. A vítima relatou que um funcionário informou que outro trabalhador havia retirado sacos de ração e vendido.
Ao ser abordado, o suspeito confessou o crime e disse que, com a ajuda de um comparsa, levou quatro sacos de ração até a cidade para vendê-los. Ele afirmou que o dinheiro seria usado para comprar pinga.
Leia Mais
O segundo envolvido foi localizado em uma fazenda vizinha e também admitiu participação, alegando que fez apenas o transporte e a venda do material por cerca de R$ 70.
Os militares localizaram ainda o comprador da ração, que confirmou a aquisição e indicou onde os produtos estavam armazenados: dois sacos na casa dele e outros dois em uma chácara perto da cidade.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O material foi recuperado e apreendido. Os envolvidos receberam voz de prisão em flagrante por furto e receptação e foram encaminhados à delegacia de plantão.