Dupla é presa ao furtar ração para comprar pinga em área rural de MG

Dois homens foram presos no sábado (7/02) ao furtarem sacos de ração em uma fazenda na zona rural de Água Comprida (MG), na região do Triângulo. Segundo a polícia, o objetivo era vender o material para comprar bebida alcoólica. Um terceiro foi preso por receptação.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada durante patrulhamento rural depois de uma denúncia de furto na propriedade. A vítima relatou que um funcionário informou que outro trabalhador havia retirado sacos de ração e vendido.

Ao ser abordado, o suspeito confessou o crime e disse que, com a ajuda de um comparsa, levou quatro sacos de ração até a cidade para vendê-los. Ele afirmou que o dinheiro seria usado para comprar pinga.

O segundo envolvido foi localizado em uma fazenda vizinha e também admitiu participação, alegando que fez apenas o transporte e a venda do material por cerca de R$ 70.

Os militares localizaram ainda o comprador da ração, que confirmou a aquisição e indicou onde os produtos estavam armazenados: dois sacos na casa dele e outros dois em uma chácara perto da cidade.

O material foi recuperado e apreendido. Os envolvidos receberam voz de prisão em flagrante por furto e receptação e foram encaminhados à delegacia de plantão.