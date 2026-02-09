Aplicativo ajuda a não se perder dos amigos no carnaval; saiba mais

Faltando menos de uma semana para o carnaval, os amantes da festa já estão se preparando. E uma das preocupações que sempre surgem no meio da folia, principalmente pra quem gosta de sair com grandes grupos de amigos, é não se perder em meio à multidão. Como encontrar um amigo no meio de um bloco lotado? Será que é bom definir um ponto de encontro? E se alguém se perder?

Um aplicativo de celular promete ajudar em todas essas questões no carnaval de 2026. Disponível para Android e IOS na Play Store e na Apple Store, respectivamente, o “Bump - mapa para amigos” é um app que permite encontrar seus amigos no meio da folia. Com ele, é possível ver onde estão seus amigos, como chegar até eles, e, até mesmo, ver a quantidade de bateria que cada um tem.

Funciona da seguinte forma: é preciso que todos do grupo baixem o app e criem uma conta. Em seguida, é preciso permitir que o app tenha acesso à sua localização. Dessa forma, o aplicativo mostrará no mapa onde está cada um do grupo, quem está junto de quem, e se as pessoas estão paradas ou em trânsito, além de estimar a velocidade do deslocamento.

Se você localizar um amigo e quiser ir até ele, o app traçará a melhor rota e indicará o tempo até o destino. O Bump também mostra a quantidade de bateria do celular de cada membro do grupo, para que ninguém seja pego de surpresa. O aplicativo é bastante elogiado nas redes sociais, principalmente por aqueles que gostam de curtir em ambientes onde é fácil se perder na multidão, não só em época de carnaval, como shows e festivais.

Para entrar em contato com alguém do grupo, o app tem uma função chamada “buzz”, que faz com que o celular da pessoa que você quer contactar receba várias notificações e fique vibrando até ser atendido. Dessa forma, mesmo em locais barulhentos, com música alta, é possível falar com seus amigos. Na internet, usuários compararam a função com o antigo recurso de “chamar a atenção” da rede social MSN.

O app também permite que você acesse o Google Maps e aplicativos de mobilidade de forma rápida, desde que estes já estejam instalados no seu celular.

Embora a tecnologia possa ajudar o folião a não se perder da galera, é preciso lembrar que todo cuidado é pouco na hora de pegar o celular no meio do bloco. No ano passado, Belo Horizonte registrou uma média de 272 furtos de aparelhos por dia de carnaval. E tudo indica que esse ano não será muito diferente.

Mesmo antes dos dias oficiais da folia, BH já enfrenta problemas com a segurança. Durante o evento “Ensaios da Anitta”, realizado nesse sábado (7/2), na Esplanada do Estádio Mineirão, um casal foi preso ao furtar 27 celulares. Questionado pela polícia, o homem confessou que ambos vieram de São Paulo com o objetivo de frequentar festas e eventos até o fim do carnaval para cometer furtos. Eles foram encaminhados à Polícia Civil de Minas Gerais, e o caso segue sob investigação. Um terceiro envolvido ainda é procurado.

