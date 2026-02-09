Homem procurado por violência doméstica em Uberlândia é preso em Rondônia

Um homem de 52 anos, que era procurado pela Justiça de Uberlândia, Triângulo Mineiro, foi preso na cidade de Rolim de Moura, em Rondônia. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (9/2) pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Minas Gerais.

O homem estava foragido desde junho do ano passado. A idade da vítima e os detalhes que motivaram a medida não foram divulgados por questões de segurança.

A prisão ocorreu após troca de informações entre forças de segurança de Minas Gerais e de Rondônia. O homem foi localizado e detido na cidade de Rolim de Moura, a 402 Km da capital do estado Porto Velho, onde vivia e atuava como trabalhador rural.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele permanece preso em um presídio de Rondônia e ficará à disposição da Justiça, que deverá definir os próximos passos do processo.