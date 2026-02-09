Idoso mata vizinho a facadas por danos a objetos em Ribeirão das Neves

Um idoso de 69 anos foi preso suspeito de matar o vizinho, de 65, a facadas nesse domingo (8/2), no Bairro Tony, distrito de Justinópolis, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo militares do 40º Batalhão da Polícia Militar, o proprietário do imóvel relatou que um dos inquilinos teria atacado o outro, morador da casa A, que foi encontrado sem sinais de vida.

Uma testemunha, residente na casa B, afirmou que o autor a chamou pela janela e disse que havia matado a vítima. O suspeito foi localizado pelos policiais com sinais aparentes de embriaguez, tentou resistir à abordagem, mas foi preso em flagrante.

Conforme levantamentos iniciais, os dois teriam discutido depois da vítima danificar objetos do autor. Durante o desentendimento, o idoso utilizou uma faca e desferiu golpes contra o vizinho, que morreu no local.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve na cena do crime e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O suspeito foi levado para a 2ª Central Estadual de Plantão Digital da Polícia Civil, e o caso segue sob investigação.