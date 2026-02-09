Traficante ligado ao CV tenta matar jovem por conversar com ex em BH

Um homem de 43 anos foi preso ao tentar matar um jovem de 25 anos a tiros no Bairro Pilar, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). O crime ocorreu depois que a vítima foi vista conversando com a ex-companheira do suspeito.

Segundo militares do 5º Batalhão da Polícia Militar, o jovem estava em uma praça com a mulher, com quem o autor do crime tem uma filha, quando o suspeito se aproximou e efetuou disparos com um revólver calibre .32, atingindo a vítima no tórax.

O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, onde permaneceu internado com quadro estável e sem risco de morte.

Depois de buscas na casa da ex-companheira e, posteriormente, na residência do irmão do suspeito, em Ribeirão das Neves, os policiais localizaram o homem, que confessou o crime e alegou ter agido por acreditar que a vítima tentava manter um relacionamento com a "sua mulher".

O detido não ofereceu resistência à prisão e indicou onde havia escondido a arma usada no ataque, que foi apreendida pelos militares. Conforme a PM, ele já cumpriu pena por homicídio, é apontado como liderança do tráfico de drogas na região do Pilar e teria ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

O caso foi encaminhado à 4ª Delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais, no Barreiro, e segue sob investigação.