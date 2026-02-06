Assine
DESPEDIDA

Vítimas de triplo homicídio em padaria serão enterradas nesta sexta

Crime em Ribeirão das Neves deixou três mulheres mortas; suspeito segue detido

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/02/2026 06:50

Vítimas do triplo homicídio ocorrido em uma padaria em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Redes Sociais/Reprodução

As vítimas do triplo homicídio ocorrido em uma padaria em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, serão veladas e enterradas nesta sexta-feira (6/2).

O corpo de Ione Ferreira Costa, de 56 anos, será velado a partir das 10h30, no Cemitério da Saudade, na Região Leste da capital mineira. O sepultamento está previsto para as 14h.

Já Emanuelly Geovanna, de 14 anos, terá o velório realizado a partir das 12h, na Igreja Pentecostal Restaurando Almas, no Bairro Piratininga, em Venda Nova. O enterro ocorrerá no Cemitério da Paz, às 16h30.

A irmã mais velha, Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 anos, e ex-namorada do principal suspeito do crime, será velada no Cemitério Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, a partir das 8h da manhã. Ainda não há informações do horário do enterro. 

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (4/2), no Bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves. Nathielly trabalhava na padaria e Ione era cliente do estabelecimento. Emanuelly também atuava no local e chegou a ser socorrida em estado grave ao Hospital Risoleta Neves, onde a morte foi confirmada posteriormente.

Segundo a Polícia Militar, as duas primeiras vítimas foram encontradas mortas dentro do comércio. Em entrevista à imprensa, o pai da adolescente, Gleidson Seabra, relatou o desespero da família e afirmou que a filha trabalhava na padaria durante as férias para ajudá-lo.

Testemunha

Uma jovem que estava no estabelecimento relatou à polícia que o autor entrou usando touca e capacete e atirou primeiro contra Nathielly, depois contra a cliente e, por último, contra Emanuelly. Após os disparos, ele fugiu em uma motocicleta.

Segundo o depoimento, a testemunha chegou a implorar para não ser morta. A polícia avalia que a reação do autor pode indicar que ele conhecia a jovem.

Suspeito

O principal suspeito é um adolescente de 17 anos, ex-namorado de Nathielly. Ele foi apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais e encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais em Ribeirão das Neves. O jovem passou por audiência e aguarda vaga em um centro socioeducativo.

A mãe do adolescente afirma que ele não é o autor do crime e sustenta que o filho estava em casa no momento dos fatos, apresentando imagens e comprovantes como possível álibi. Informações preliminares indicam ainda que uma testemunha também teria dúvidas sobre a autoria.

Por outro lado, relatos de pessoas que estavam nas proximidades apontam que o ex-namorado teria ido ao local por ciúmes e iniciado uma discussão antes dos disparos.

A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime. Inicialmente, o adolescente foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil, e novas diligências devem ser realizadas.

