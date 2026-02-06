Vítimas de triplo homicídio em padaria serão enterradas nesta sexta

As vítimas do triplo homicídio ocorrido em uma padaria em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, serão veladas e enterradas nesta sexta-feira (6/2).

O corpo de Ione Ferreira Costa, de 56 anos, será velado a partir das 10h30, no Cemitério da Saudade, na Região Leste da capital mineira. O sepultamento está previsto para as 14h.

Já Emanuelly Geovanna, de 14 anos, terá o velório realizado a partir das 12h, na Igreja Pentecostal Restaurando Almas, no Bairro Piratininga, em Venda Nova. O enterro ocorrerá no Cemitério da Paz, às 16h30.

A irmã mais velha, Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 anos, e ex-namorada do principal suspeito do crime, será velada no Cemitério Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, a partir das 8h da manhã. Ainda não há informações do horário do enterro.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (4/2), no Bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves. Nathielly trabalhava na padaria e Ione era cliente do estabelecimento. Emanuelly também atuava no local e chegou a ser socorrida em estado grave ao Hospital Risoleta Neves, onde a morte foi confirmada posteriormente.

Segundo a Polícia Militar, as duas primeiras vítimas foram encontradas mortas dentro do comércio. Em entrevista à imprensa, o pai da adolescente, Gleidson Seabra, relatou o desespero da família e afirmou que a filha trabalhava na padaria durante as férias para ajudá-lo.

Testemunha



Uma jovem que estava no estabelecimento relatou à polícia que o autor entrou usando touca e capacete e atirou primeiro contra Nathielly, depois contra a cliente e, por último, contra Emanuelly. Após os disparos, ele fugiu em uma motocicleta.

Segundo o depoimento, a testemunha chegou a implorar para não ser morta. A polícia avalia que a reação do autor pode indicar que ele conhecia a jovem.

Suspeito



O principal suspeito é um adolescente de 17 anos, ex-namorado de Nathielly. Ele foi apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais e encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais em Ribeirão das Neves. O jovem passou por audiência e aguarda vaga em um centro socioeducativo.

A mãe do adolescente afirma que ele não é o autor do crime e sustenta que o filho estava em casa no momento dos fatos, apresentando imagens e comprovantes como possível álibi. Informações preliminares indicam ainda que uma testemunha também teria dúvidas sobre a autoria.

Por outro lado, relatos de pessoas que estavam nas proximidades apontam que o ex-namorado teria ido ao local por ciúmes e iniciado uma discussão antes dos disparos.

A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime. Inicialmente, o adolescente foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil, e novas diligências devem ser realizadas.