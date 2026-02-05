Mortes na padaria: mãe de suspeito diz que há provas de sua inocência
Mãe de adolescente de 17 anos suspeito de matar três mulheres em padaria de Ribeirão das Neves, na Grande BH, alega que ele estava em casa no momento do crime
O principal suspeito de assassinar a tiros uma mulher de 56 anos e duas adolescentes, de 14 e 16, na noite dessa quarta-feira (4/2), em Ribeirão das Neves, na Grande BH, foi apreendido e levado para a Promotoria de Justiça do município. No entanto, a mãe do jovem, de 17, alega que, no momento do crime, ele estava em casa com ela.
Segundo a mãe do adolescente, a vítima Nathielly Kamilly Fernandes Faria havia terminado o namoro com o rapaz, mas os dois haviam reatado. Ela afirma que ambos foram avisados sobre o ataque por uma vizinha quando ainda estavam em casa. Após a notícia, teriam ido ao estabelecimento, onde o filho teria chorado ao ver o corpo da companheira.
A mulher diz que ela e o filho estavam na casa da avó do jovem e que câmeras de segurança da vizinhança registraram os momentos em que o adolescente saiu e voltou para a residência naquela noite. De acordo com o relato, ela pediu ao filho que fosse a uma mercearia próxima comprar cigarros, e ele teria retornado em poucos minutos.
A mãe alega ainda que a padaria onde o crime ocorreu fica longe do local onde estavam, o que impossibilitaria o deslocamento e o retorno no tempo registrado pelas imagens. Ela afirma possuir o comprovante da compra realizada pelo jovem.
Informações preliminares indicam que uma testemunha que estava na padaria acredita que o adolescente não seja o autor dos disparos. A versão contrapõe depoimentos de pessoas que estavam no entorno do comércio no momento do ataque. À polícia, essas testemunhas disseram que um ex-namorado de Nathielly teria ido ao local e, por ciúmes, iniciado uma discussão antes dos tiros.
Foi com base nos depoimentos que a PMMG iniciou as diligências para tentar encontrar o ex-namorado da vítima. Após localizar o suspeito, os militares informaram que houve contradições entre os familiares do adolescente, que “não souberam informar o momento em que ele havia chegado à residência”, conforme boletim de ocorrência. Os policiais também apreenderam um celular que seria do suspeito.
O adolescente segue apreendido e aguarda vaga para ser encaminhado a um centro socioeducativo. Até o momento, o caso não é tratado como feminicídio. “A princípio, em sede de plantão, o suspeito foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil, mas, no curso das investigações, serão realizadas todas as diligências necessárias à elucidação do caso”, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em nota enviada ao Estado de Minas.
