Jovem que guardava drogas em pote de arroz e vendia por app é preso

Um jovem de 20 anos foi preso na noite desse domingo (8/2) suspeito de tráfico de drogas em Coroaci (MG), no Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar, ele escondia entorpecentes em um pote com arroz dentro de casa e vendia por aplicativo de mensagens.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe patrulhava uma região da cidade quando avistou o suspeito saindo da Praça Demétrio Coelho, alvo de denúncias recorrentes relacionadas ao tráfico. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e foi abordado.

Durante uma busca pessoal, os militares encontraram seis pinos de substância semelhante a cocaína e um celular. O jovem afirmou que a droga seria vendida a usuários que faziam pedidos por telefone, via aplicativo de mensagens.

Os policiais seguiram até a casa do suspeito e acharam uma vasilha com arroz na laje do banheiro. Dentro do recipiente, havia mais 37 pinos de substância parecida com cocaína. Segundo o próprio autor, o arroz era utilizado para conservar o entorpecente.

No imóvel, também foram apreendidos 35 tabletes de substância semelhante a maconha, já fracionados para venda, além de R$ 150 em dinheiro. O jovem disse que revendia as drogas e, com medo, não quis informar a origem da mercadoria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais, juntamente com os entorpecentes e demais itens apreendidos.