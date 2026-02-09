Assine
TRÁFICO DE DROGAS

Jovem que guardava drogas em pote de arroz e vendia por app é preso

Suspeito vendia entorpecentes por aplicativo e foi detido em Coroaci (MG)

09/02/2026 10:32

O jovem afirmou que a droga seria vendida a usuários que faziam pedidos por telefone, via aplicativo de mensagens
O jovem afirmou que a droga seria vendida a usuários que faziam pedidos por telefone, via aplicativo de mensagens

Um jovem de 20 anos foi preso na noite desse domingo (8/2) suspeito de tráfico de drogas em Coroaci (MG), no Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar, ele escondia entorpecentes em um pote com arroz dentro de casa e vendia por aplicativo de mensagens.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe patrulhava uma região da cidade quando avistou o suspeito saindo da Praça Demétrio Coelho, alvo de denúncias recorrentes relacionadas ao tráfico. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e foi abordado.

Durante uma busca pessoal, os militares encontraram seis pinos de substância semelhante a cocaína e um celular. O jovem afirmou que a droga seria vendida a usuários que faziam pedidos por telefone, via aplicativo de mensagens.

Os policiais seguiram até a casa do suspeito e acharam uma vasilha com arroz na laje do banheiro. Dentro do recipiente, havia mais 37 pinos de substância parecida com cocaína. Segundo o próprio autor, o arroz era utilizado para conservar o entorpecente.

No imóvel, também foram apreendidos 35 tabletes de substância semelhante a maconha, já fracionados para venda, além de R$ 150 em dinheiro. O jovem disse que revendia as drogas e, com medo, não quis  informar a origem da mercadoria.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais, juntamente com os entorpecentes e demais itens apreendidos.

