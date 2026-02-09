Assine
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Suspeito de tráfico, ligado ao CV, tenta matar jovem por conversar com ex

Suspeito teria atacado vítima por ciúme ao vê-la com ex-companheira em praça de Belo Horizonte (MG)

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/02/2026 06:19 - atualizado em 09/02/2026 06:52

Familiares e vizinhos levaram menina para o Hospital João XXIII
O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, onde permaneceu internado com quadro estável crédito: Edesio Costa/EM/D.A Press

Um homem de 43 anos foi preso ao tentar matar um jovem de 25 anos a tiros na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). O crime ocorreu nesse domingo (8/2), quando a vítima foi vista conversando com a ex-companheira do suspeito.

Segundo militares do 5º Batalhão da Polícia Militar, o jovem estava em uma praça do Bairro Pilar com a mulher, com quem o autor do crime tem uma filha, quando o suspeito se aproximou e disparou tiros com um revólver calibre .32, atingindo a vítima no tórax.

O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, onde permaneceu internado com quadro estável e sem risco de vida.

Depois de buscas na casa da ex-companheira e, posteriormente, na residência do irmão do suspeito, em Ribeirão das Neves (MG), os policiais localizaram o homem, que confessou o crime e alegou ter agido por acreditar que a vítima tentava manter um relacionamento com a "sua mulher".

O detido não resistiu à prisão e indicou onde havia escondido a arma usada no ataque, que foi apreendida pelos militares. Conforme a PM, ele já cumpriu pena por homicídio, é apontado como liderança do tráfico de drogas na região do Pilar e teria ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

O caso foi encaminhado à 4ª Delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais, no Barreiro, e segue sob investigação.

