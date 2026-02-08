Assine
BARREIRO

Jovem mata namorada em discussão com facadas no pescoço e se entrega

O homem confessou ter cometido o homicídio, alegando legítima defesa, e foi preso em flagrante

Laura Scardua
08/02/2026 21:52

O suspeito de cometer o crime se entregou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
O suspeito de cometer o crime se entregou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Uma jovem de 22 anos foi morta pelo namorado, de 23, com golpes de faca desferidos no pescoço, na madrugada deste domingo (8/2). O crime ocorreu no Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. À Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem confessou ter cometido o homicídio e foi preso em flagrante.

A corporação foi acionada para a ocorrência por volta de 00h15. Quando os militares chegaram ao local do crime, encontraram o suspeito dentro de um veículo estacionado em frente à residência onde a jovem havia sido morta. 

Conforme registro policial, assim que o homem viu a viatura, ele desceu do veículo em que estava com as mãos na cabeça e confessou o crime. Segundo o suspeito, ele estava na casa da mãe dele, bebendo com o padrasto, quando a namorada chegou.

À Polícia Militar, o homem alegou que teria entrado em uma discussão com a mulher e ela teria tentado apunhalá-lo com a faca. Em resposta, ele teria tomado o objeto da mão da namorada e desferido dois golpes no pescoço dela, segundo relatado pelo suspeito. 

O homem não informou qual teria sido o motivo da discussão. Segundo o suspeito, o padrasto dele tentou intervir quando a mulher supostamente tentou acertá-lo e foi golpeado na perna.

Segundo a PMMG, o padrasto estava atordoado e, por isso, não foi possível pegar o depoimento dele. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por causa do ferimento na perna. 

A faca que teria sido utilizada no crime foi encontrada no telhado da residência vizinha, conforme boletim de ocorrência. Segundo a PMMG, a perícia foi ao local e o corpo da vítima encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML).  

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). 

