Amigos, familiares e figuras públicas dão adeus a Maderite; veja fotos

Desde a entrada no Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte, era possível perceber a dimensão das homenagens a Henrique Maderite. Dezenas de coroas de flores marcaram o velório do influenciador e empresário, morto na sexta-feira (6/2), vítima de um infarto fulminante. A cerimônia, aberta ao público, ocorreu neste domingo (8/2), entre 12h e 16h30.

Ao longo da tarde, o velório recebeu amigos, familiares e figuras públicas próximas a Maderite. Entre elas, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, que destacou a alegria e a influência positiva do empresário.

“Vim em nome do povo de BH abraçar o Juninho, filho dele, a esposa e os familiares e agradecer por tudo o que ele fez pela cidade. A alegria dele era contagiante, nunca vi ele triste”, afirmou.

O primeiro a deixar o local foi Henrique Júnior, filho do influenciador Marcos Vieira/EM/D.A.Press A esposa de Maderite, Nanda Maciel, amparada por familiares, visivelmente emocionada Marcos Vieira/EM/D.A.Press A esposa de Maderite, Nanda Maciel, que agradeceu pela presença de todos Marcos Vieira/EM/D.A.Press Henrique Maderite tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram Marcos Vieira/EM/D.A.Press Dezenas de coroas de flores cercavam o local Marcos Vieira/EM/D.A.Press Nanda Maciel se emocionou ao deixar o velório e levou as mãos ao céu em homenagem ao marido Marcos Vieira/EM/D.A.Press Henrique Maderite foi velado sob forte comoção na tarde deste domingo (8/2) no Cemitério Bosque da Esperança, na Região Norte de BH Marcos Vieira/EM/D.A.Press Voltar Próximo

O prefeito também relembrou a última conversa com o influenciador, ocorrida um dia antes da morte. “Ele me chamou: ‘Prefeito, vamos tomar uma [cerveja]. Amanhã é sexta’. Eu respondi que a vida estava corrida, mas que iríamos marcar. Infelizmente, o destino não permitiu que nos despedíssemos da forma que ele queria”, lamentou, em coletiva.

Presenças e homenagens

No sábado (7/2), o Atlético-MG, time do coração de Maderite, prestou homenagem durante a partida contra o Athletic, pelo Campeonato Mineiro. Na Arena MRV, no Bairro Califórnia, torcedores fizeram um minuto de silêncio. O clube também publicou uma nota em homenagem ao influenciador e enviou uma coroa de flores ao velório.

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, compareceu ao velório e comentou sobre a perda. “Fiquei muito sentido. Independentemente de ser atleticano, perdemos uma pessoa do bem, que fazia as pessoas felizes. O que podemos fazer é orar e dar conforto à família”, disse.

Integrantes do movimento Legendários acompanharam a cerimônia durante todo o dia. Eles permaneceram fora apenas do momento reservado aos familiares na Sala de Cerimônia Imersiva, quando se reuniram em uma roda de oração.

Última despedida

A Sala de Cerimônia Imersiva, cercada por telas de LED, proporcionou um ambiente reservado para a despedida final. Por volta das 16h30, os familiares deixaram o local. O primeiro a sair foi Henrique Júnior, filho do influenciador, acompanhado de amigos, agradecendo em silêncio a presença do público.

Em seguida, a esposa de Maderite, Nanda Maciel, apareceu amparada por familiares, visivelmente emocionada. Ao se despedir, ela gritou “Sextou, bebê” e mandou beijos para o céu, em referência ao bordão que marcou a trajetória do marido nas redes sociais.

Henrique Maderite tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram e ficou conhecido pela frase: “Sexta-feira, papai. Pode olhar aí, ‘mei-dia’. Quem fez, fez”.

O espaço do Memorial do cemitério foi decorado com fotos do influenciador ao lado da família. Após o velório, o corpo de Maderite não foi sepultado. Informalmente, o que se sabe é que o desejo do influenciador era ser cremado e, por questões burocráticas, o procedimento não pôde ser realizado neste domingo.

Até o momento, familiares do empresário não se pronunciaram sobre a possibilidade de cremação ou sepultamento em outra data. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a perícia, já concluída, aponta que a morte ocorreu por causas naturais, em decorrência de um infarto fulminante.