DESPEDIDA EM BH

Esposa de Maderite se despede com bordão 'Sextou, bebê'; veja vídeo

Homenagem foi feita na saída do velório realizado no Bosque da Esperança, neste domingo (8/2). Cerimônia reuniu familiares e amigos do influenciador

Nara Ferreira
08/02/2026 19:03

A esposa do empresário, Nanda Maciel, emocionou-se ao passar pelo local
Esposa do empresário Henrique Maderite, Nanda Maciel, se emocionou ao deixar o velório e levou as mãos ao céu em homenagem ao marido crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

O velório do influenciador e empresário Henrique Maderite, iniciado às 12h deste domingo (8/2), foi encerrado por volta das 16h30, no Cemitério Bosque da Esperança, na Região Norte de BH. O momento final ocorreu na Sala de Cerimônia Imersiva, espaço reservado para uma despedida mais intimista entre familiares, amigos próximos e o corpo, posicionado ao centro do ambiente.

O primeiro a deixar o local foi Henrique Júnior, filho do influenciador, acompanhado de amigos. Em silêncio, ele agradeceu a presença do público.

Em seguida, a esposa de Maderite, Nanda Maciel, surgiu amparada por familiares, visivelmente emocionada. Ao se despedir, ela gritou “Sextou, bebê” e mandou beijos para o céu, em referência ao bordão que marcou a trajetória do marido nas redes sociais.

 

Henrique Maderite tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram e ficou conhecido pela frase: “Sexta-feira, papai. Pode olhar aí, ‘mei-dia’. Quem fez, fez”.

Despedida

O espaço do Memorial do cemitério foi decorado com fotos do influenciador ao lado da família. Após o velório, o corpo de Maderite não foi sepultado. Informalmente, o que se sabe é que o desejo do influenciador era ser cremado e, por questões burocráticas, o procedimento não pode ser realizado neste domingo. Entretanto, até o momento, familiares do empresário não se pronunciaram sobre a possibilidade de cremação ou sepultamento em outra data. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o trabalho da perícia, já concluído, indica que a morte ocorreu por causas naturais, em decorrência de um infarto fulminante.

infuenciador minas-gerais morte sextou velorio

