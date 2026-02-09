BH: Jovem em Audi com carga de 'canetas emagrecedoras' é detido na BR-040

Um jovem de 27 anos, que conduzia um Audi S3, foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 532 da BR-040, em Belo Horizonte, com uma carga de “canetas emagrecedoras” dentro do veículo. Os policiais ainda apreenderam grande quantidade de cosméticos sem comprovação fiscal. A abordagem aconteceu na manhã desta segunda-feira (9/2), por volta das 11h.

Os policiais visualizaram o veículo trafegando sem a placa dianteira e realizando ultrapassagem prolongada pelo acostamento.

Durante a fiscalização, os policiais localizaram nove caixas de medicamentos, sendo sete de tirzepatida e duas de semaglutida, caracterizando o crime de contrabando, além de 163 cosméticos acondicionados em duas malas grandes, sem comprovação de regular importação, configurando descaminho. As mercadorias tinham como destino a capital mineira.

As mercadorias e o motorista, que acabou detido, foram encaminhados para a Polícia Federal em Belo Horizonte. O veículo ficou à disposição da Receita Federal.