EM CANDEIAS

Motorista de carreta morre preso às ferragens na BR-354, no interior de MG

Acidente envolvendo duas carretas aconteceu nesta segunda-feira (9/2), na altura de Candeias, por volta das 15h30

09/02/2026 20:11 - atualizado em 09/02/2026 20:12

Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (9/2) no km 531 da rodovia
Uma colisão entre duas carretas do tipo bitrem deixou uma pessoa morta na tarde desta segunda-feira (9/2) na BR-354, em Candeias, no Centro-Oeste do estado. O acidente ocorreu por volta das 15h30, no km 531 da rodovia.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Durante o deslocamento das guarnições, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte de um dos motoristas envolvidos. De acordo com os bombeiros, ele ficou preso às ferragens.

O corpo foi desencarcerado após a conclusão dos trabalhos da perícia da Polícia Civil. O condutor da outra carreta sofreu apenas escoriações e recebeu atendimento.

A Polícia Militar acompanha a ocorrência. Por causa do acidente, uma faixa da BR-354 precisou ser interditada, e o tráfego seguia com restrições no trecho, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros às 17h40. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

