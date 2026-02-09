Muro de imóvel desaba e interdita duas casas em Contagem

Um muro de um imóvel em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desabou nesse domingo (08/2). A casa, localizada no Bairro Kenedy, próximo ao Shopping Contagem, teve parte de sua estrutura danificada, o que fez com que a parede viesse abaixo. Ninguém se feriu com o desabamento.

A Subsecretaria Municipal da Defesa Civil de Contagem fez o atendimento no local. Segundo o órgão, a queda do muro comprometeu parte da estrutura de uma casa vizinha, atingiu os pilares do imóvel e deixou parte do segundo andar sem sustentação adequada — o que pode resultar em uma queda.

Ainda segundo a Defesa Civil, em razão de possíveis novos deslizamentos, foi determinada a interdição do primeiro pavimento, enquanto o segundo andar teve de ser interditado de modo parcial, com orientação para que fosse feita a desocupação imediata do local, além do monitoramento contínuo da evolução dos problemas estruturais no imóvel.

Os bombeiros também foram ao local para prestar atendimento. Ninguém se feriu.

O que fazer?

A Defesa Civil de Contagem ressalta que, nesse período de chuvas, a população deve evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar ruas inundadas, enxurradas, córregos ou ribeirões, além de não permitir que crianças brinquem nesses locais.

O órgão reforça que não é recomendado se abrigar ou estacionar veículos próximos a árvores, postes ou estruturas que possam cair; nem evitar o uso de aparelhos elétricos ligados à tomada durante tempestades com raios.

A atenção deve ser redobrada em áreas de encostas, morros e terrenos inclinados; devem ser observados sinais como rachaduras em paredes, fendas no solo, água brotando de barrancos ou inclinação de árvores e postes.

Ao identificar qualquer situação de perigo, os moradores devem acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199. A população também pode se cadastrar para receber alertas gratuitos por SMS, enviando o CEP da residência para o número 40199, a fim de receber informações preventivas sobre chuvas intensas e outros eventos climáticos.