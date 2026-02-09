TEMPORADA DE CHUVAS
Veja fotos dos estragos causados pela chuva em Jaboticatubas, na Grande BH
Temporal foi registrado nesse domingo (8/2) e causou uma série de prejuízos. Ruas atingidas por inundação são limpas nesta segunda (9/2)
Chuva forte causa estragos em Jaboticatubas (MG), na Grande BH Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
Moradores de Jaboticatubas (MG), na Grande BH, relatam estragos causados por temporal na tarde de domingo (8/2) Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
