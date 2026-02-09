Assine
Sua casa está pronta para a chuva? Dicas para evitar infiltração

Calhas limpas, telhado revisado e boa vedação de janelas são essenciais; veja um checklist para proteger seu imóvel durante os períodos de chuva

Sua casa está pronta para a chuva? Dicas para evitar infiltração
Sinais como pintura descascada e rachaduras nas paredes externas indicam a necessidade de atenção para evitar infiltrações. crédito: Freepik

Com a previsão de chuvas intensas para os próximos dias, muitas pessoas se preocupam com um problema recorrente e que pode causar grandes prejuízos: a infiltração. Manchas escuras nas paredes, mofo e danos a móveis são apenas alguns dos sinais de que a água encontrou um caminho para dentro de casa. Adotar medidas preventivas é a forma mais eficaz de evitar dores de cabeça e gastos inesperados com reparos.

A manutenção periódica é fundamental para garantir a segurança do imóvel durante as tempestades. Ações simples, que podem ser feitas em poucas horas, protegem a estrutura da casa e o bem-estar da família. Um checklist básico ajuda a não esquecer nenhum ponto crítico, focando nos locais por onde a água costuma entrar com mais facilidade.

O que verificar para evitar infiltração

Antes que a chuva forte chegue, percorra os pontos mais vulneráveis do seu imóvel. Essa vistoria rápida, que geralmente pode ser feita em menos de uma hora, permite identificar e corrigir pequenos problemas que, com o volume de água, poderiam se agravar rapidamente.

  • Limpeza de calhas e rufos: folhas, galhos e outras sujeiras podem entupir as calhas, fazendo com que a água transborde e escorra pelas paredes. Garanta que todo o sistema de escoamento esteja livre para direcionar a água da chuva para longe da estrutura da casa.

  • Inspeção do telhado: verifique se há telhas quebradas, trincadas ou fora do lugar. Esses são pontos de entrada direta para a água. Uma simples substituição ou reajuste resolve o problema e impede que a umidade atinja a laje e o forro.

  • Vedação de janelas e portas: com o tempo, as borrachas de vedação e o silicone aplicado em frestas ressecam e perdem a eficiência. Observe se há frestas e aplique selantes apropriados para bloquear a passagem de água e vento.

  • Ralos e sistemas de drenagem: em áreas externas como varandas, quintais e lajes, confira se os ralos não estão obstruídos. A água acumulada pode se infiltrar pelas paredes e pelo piso, causando sérios danos estruturais.

  • Paredes e muros externos: procure por rachaduras, fissuras ou áreas onde a pintura esteja descascando. Esses sinais indicam que a barreira de proteção contra a umidade já está comprometida. Pequenos reparos e uma nova pintura impermeabilizante podem ser necessários.

Quando chamar um profissional?

Se, durante a vistoria, você encontrar problemas mais complexos como grandes rachaduras, sinais de umidade antiga já estabelecida ou danos extensos no telhado, o ideal é procurar ajuda especializada. Pedreiros, engenheiros ou empresas de impermeabilização podem diagnosticar a origem do problema e indicar a solução correta, evitando que pequenos defeitos se transformem em grandes prejuízos.

Esses cuidados simples formam uma barreira de proteção essencial. Ao garantir que o telhado, as calhas e as vedações estão em ordem, você reduz drasticamente o risco de infiltrações e mantém seu lar seguro e seco durante todo o período chuvoso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

