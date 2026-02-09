Bar temático em homenagem ao seriado 'Chaves' fecha as portas em BH

Depois de pouco mais de quatro anos de funcionamento, o bar Sô Madruga, localizado na Av. Fleming, no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, anunciou o fim das atividades. Em um vídeo publicado nas redes sociais, um dos administradores comunicou que, a partir desta segunda-feira (9/2), o estabelecimento deixa de funcionar.

Temático, o bar recria os ambientes da Vila do Chaves, seriado de origem mexicana que, desde 1984, é transmitido pelo SBT. Atualmente, também é possível assistir ao programa nos streamings Prime Video, Netflix e Globoplay. Frequentadores do Sô Madruga costumavam postar fotos no famoso barril do protagonista da série, interpretado por Roberto Bolaños.

O nome Sô Madruga, inclusive, faz referência a um dos icônicos personagens do seriado, representado pelo comediante Ramón Valdés. O vídeo postado nas redes sociais explica que a trajetória do empreendimento começou em 5/9/2021, com o aluguel do imóvel onde o bar funcionava. A inauguração ocorreu em 11/12 daquele ano.

O vídeo faz ainda um balanço do período de funcionamento, que foi de aproximadamente quatro anos: “É um sentimento de total gratidão, de dever cumprido, de ter realmente chegado no nosso objetivo”, afirma o representante.

O texto que acompanha a postagem também fala em gratidão e faz uma referência a um dos bordões do personagem Chaves: “Até uma outra hora, pessoal! Paz e luz... Isso, isso, isso!”. A publicação, porém, não revela o motivo do fechamento da casa.