ENCERRAMENTO

Motel Le Baron, em BH, se despede depois de 35 anos

Estabelecimento anunciou nas redes sociais o fechamento oficial. Na publicação, clientes lamentaram o encerramento do motel

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Repórter
02/02/2026 12:29

Vizinhos do Motel Le Baron denunciam emissão de fumaça com cheiro forte. Estabelecimento diz usar lenha legalizada, mas já foi multado pela prefeitura
Motel Le Baron fechou as portas depois de 35 anos crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

O motel Le Baron, localizado no Bairro João Pinheiro, Região Noroeste de Belo Horizonte, é fechado depois de 35 anos. O estabelecimento já havia dito que fecharia as portas, mas anunciou, nesse domingo (1°/2), que encerrou as atividades. O Le Baron foi inaugurado em fevereiro de 1991 e conquistou grande clientela.

“Foram anos acompanhando o crescimento de Belo Horizonte, acolhendo casais apaixonados, reencontros inesperados, comemorações discretas, amores secretos e inesquecíveis. Mais que um motel, fomos cenário de vidas cruzadas, de lembranças únicas, de descobertas e emoções que nem sempre cabem em palavras”, diz a publicação.

Segundo o motel, que se transformará em um edifício, o propósito da empresa foi de oferecer um espaço “seguro, discreto e acolhedor para encontros que marcassem a vida” das pessoas que passassem por ele. Conforme noticiado em outubro do ano passado pelo Estado de Minas, serão construídos 180 apartamentos e um supermercado no local.

Ainda de acordo com o Le Baron, o estabelecimento fez parte do cotidiano afetivo de BH por mais de três décadas, além de enfrentar mudanças do tempo com respeito à nossa essência e compromisso com a experiência de quem nos escolheu. O estabelecimento afirma que seguirá vivo na memória afetiva de muitos belo-horizontinos

“Nos despedimos com o coração cheio de gratidão. Aos nossos hóspedes fiéis, parceiros de jornada, fornecedores e, principalmente, à equipe que cuidou deste lugar com carinho e profissionalismo ao longo dos anos: nosso mais sincero obrigado”, finaliza a publicação.

Nos comentários da postagem, inúmeros internautas comentaram agradecendo o tempo de atividade do motel e até relembrando histórias. “Lugar top, vai deixar saudades”, comentou um homem.

“Muito triste! Super gostava...Pelo menos tive o privilégio de comprar algumas roupas de cama e outras coisinhas para guardar na lembrança”, disse uma mulher.

“Nossa, que pena!! Ficarão as memórias e histórias para contar. Vai deixar saudades… Ótima estrutura, atendimento, qualidade…uma pena mesmo”, escreveu outra.

Encerramento alegra moradores

Por outro lado, a mudança foi vista de forma positiva pelos moradores do bairro, pois o antigo empreendimento causava reclamações recorrentes dos vizinhos. De acordo com o porta-voz da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Dom Cabral, Leonardo Camilo, os moradores questionavam a existência do motel desde antes de sua construção e chegaram a fazer um abaixo-assinado para que isso não ocorresse, mas sem êxito.

“O negócio não foi bem-aceito pela comunidade local, devido ao modelo de negócio do estabelecimento. Por ser um motel, estar situado em um bairro residencial e em um local muito familiar”, afirma Leonardo.

Em maio de 2025, alguns residentes do bairro começaram a reclamar da fumaça que saía da chaminé do motel, com a indicação que o odor e a fuligem causavam problemas respiratórios para os moradores da região.

"Houve várias tentativas de contato, e os moradores não foram atendidos. Morar perto do motel virou um pesadelo. A fumaça que sai de lá é constante, pesada e possivelmente tóxica. Ela entra pelas janelas, se espalha pela casa, cai sobre a nossa comida, deixa as camas com mau cheiro e faz a gente perder o ar”, alegou a postagem feita no Instagram da Associação.

Na ocasião, a dona do motel, Roberta Rocha, disse que a fumaça era originada da queima de lenha para o aquecimento da água do estabelecimento, que funciona 24 horas. "É uma lenha natural, com certificado e nota fiscal. Ela não tem aditivo, então não tem cheiro ácido. Ela tem cheiro de mato, de natureza", afirmou.

De acordo com os moradores na época, eles começaram a fazer um monitoramento próprio para identificar a cor, o cheiro e a hora em que as fumaças saíam com mais intensidade das chaminés. Eles indicavam que no período da noite o odor era mais forte.

A Secretaria Municipal de Política Urbana afirmou na época que o estabelecimento estava em dia com a documentação, o que garantia o alvará de funcionamento e de localidade do motel. O órgão fez visita ao empreendimento e emitiu multa por “emissão de fumaça odorífera", garantindo monitoramentos contínuos para penalizar possíveis irregularidades.

* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

