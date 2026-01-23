BH: suítes de motel atingido por incêndio são fechadas pela Defesa Civil

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Defesa Civil de Belo Horizonte isolou, preventivamente, 20 suítes do Motel Ágata Experience, no Bairro Juliana, na Região Norte da capital, após um incêndio provocar riscos de colapso estrutural. As chamas começaram na noite dessa quinta-feira (22/1), em um espaço usado para armazenar utensílios. Ninguém ficou ferido.

Conforme o órgão municipal, após uma vistoria de risco e avaliação de danos, foi constatado que as chamas ficaram concentradas no galpão, construído no térreo, aos fundos da propriedade. Devido à alta concentração de fumaça e calor, os agentes não conseguiram entrar no espaço para fazer os levantamentos.

No entanto, a partir de uma observação externa, foi possível identificar o deslocamento do concreto das lajes, com exposição das armaduras metálicas. Além disso, a parede lateral direita do galpão ficou inclinada, o que indica “risco elevado de colapso estrutural”.

“As suítes 31 a 59, construídas sobre a estrutura atingida pelo incêndio, apresentaram trincas e rachaduras generalizadas. Por precaução, essas áreas foram isoladas preventivamente”, informou a Defesa Civil de BH.

Uma nova vistoria foi agendada para a manhã deste sábado (24/1), para analisar os reais danos. Após a nova avaliação, o órgão vai adotar as medidas necessárias para garantir a segurança do local.

O que se sabe sobre o incêndio?

Pouco antes da meia noite, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio de grandes proporções no Motel Ágata Experience, na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Juliana, no Norte de BH. As equipes concentraram os esforços para confinar as chamas no galpão, onde começaram, com objetivo de evitar que o incêndio se espalhasse para os demais setores do empreendimento.

No momento que o fogo começou, de acordo com os militares, 25 apartamentos estavam ocupados. O galpão, onde as chamas começaram, tinha armazenado uma grande quantidade de cadeiras, mesas, cortinas e colchões, que foram rapidamente consumidos pelas chamas. A ocorrência mobilizou 16 militares e cinco viaturas.

