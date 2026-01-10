Assine
DESFALQUE NO MOTEL

Casal tenta furtar motel e acaba fazendo checkout na delegacia

O caso ocorreu no Distrito Federal. Funcionários constataram que uma televisão de 32 polegadas e diversos itens do frigobar haviam sumido

Carlos Silva - Correio Braziliense
10/01/2026 19:44

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por tentativa de furto
Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por tentativa de furto crédito: Divulgação/PMDF

Um casal foi preso por tentar furtar um motel no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, na manhã deste sábado (10/1). O caso ocorreu após funcionários do estabelecimento acionarem a Polícia Militar (PMDF) ao notarem que os "clientes" tentavam deixar o local sem pagar a conta e carregando pertences da suíte.

De acordo com a PMDF, três pessoas deram entrada no motel por volta das 8h. A irregularidade foi detectada às 11h40, durante a conferência do quarto no momento do fechamento da conta. Os funcionários constataram que uma televisão de 32 polegadas e diversos itens do frigobar haviam sido retirados da suíte e colocados no veículo do grupo.

Ao perceberem que seriam barrados, os suspeitos tentaram furgir. Um dos envolvidos conseguiu escapar a pé antes da chegada dos militares e não foi localizado. O casal foi abordado pela equipe do 25º Batalhão, que cuida da região. Segundo informações da polícia, o homem detido possui antecedentes criminais por crimes semelhantes, com histórico de recusa de pagamento em outros estabelecimentos de hospedagem.

Os itens subtraídos foram recuperados e devolvidos à administração do motel. Os dois suspeitos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foram autuados em flagrante por tentativa de furto. A Polícia Civil (PCDF) segue com as investigações para identificar o paradeiro do terceiro suspeito.

