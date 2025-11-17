Homem morre durante relação no motel e é encontrado com R$ 4,5 mil

Um homem de 47 anos morreu na tarde de 15 de novembro dentro de um motel na Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia, após passar mal durante relação sexual com uma garota de programa. Ele carregava R$ 4,5 mil em espécie, parte no bolso e parte no carro.

O que relatou a mulher que o acompanhava?

Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que o homem perdeu a consciência logo após o ato. Ele caiu no chão e não respondeu mais aos estímulos. Ela permaneceu no local até o encerramento da ocorrência.

A área foi isolada pela PMGO, e a Polícia Civil autorizou o recolhimento do veículo e dos objetos pessoais da vítima.

Como seguirá a investigação?

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal para exames que vão apontar a causa da morte. As autoridades tratam o caso inicialmente como morte natural.