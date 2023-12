Dois homens foram presos por policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) acusados de extorsão por tirarem fotos de clientes de um motel em São Paulo, e depois chantageá-los para não expor as imagens nas redes sociais ou para familiares.





A investigação ainda apura se pessoas ligadas ao estabelecimento também participavam do esquema.





A dupla fotografava carros entrando e saindo do motel, que fica na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste da capital. Depois disso, conseguiam o contato dos proprietários dos veículos e exigiam dinheiro para não publicar o material em redes sociais ou divulgar para familiares.





As prisões aconteceram na última quinta-feira (30) quando os suspeitos foram flagrados registrando as imagens nas proximidades do motel.





A equipe da 1ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo e Latrocínio), responsável pelas prisões, investigava a dupla depois de receber denúncias sobre as extorsões.





Os homens foram observados em atividade em diversos períodos e em pontos diversos da avenida Marques de São Vicente.





Os dois estavam em um ponto de ônibus registrando a entrada e a saída dos clientes do motel quando foram abordados policiais e, segundo o Deic, confessaram o esquema de extorsão. Foram apreendidos com a dupla o celular utilizado para a captação das imagens e um veículo Hyundai I30 utilizado por eles.





No aparelho estavam armazenadas diversas imagens de clientes. Em um aplicativo de mensagens, os policiais encontraram conversas com as ameaças aos frequentadores do motel e a exigências de pagamento. Já foram identificadas quatro vítimas. As investigações estão em andamento para descobrir outros participantes do esquema.





Os nomes dos presos não foram divulgados e a Polícia Civil não soube informar se eles apresentaram defesa.