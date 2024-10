Quatro homens foram capturados por policiais militares durante uma operação de apoio à polícia civil no Motel Champion, no Jardim América, nesta quinta-feira (10). As autoridades receberam informações de que os suspeitos haviam se refugiado no local após uma fuga.

A PM estabeleceu um cerco e conseguiu localizar os criminosos, que estavam acompanhados de três mulheres. A ação rápida da polícia resultou na prisão dos suspeitos, que estavam sendo monitorados pelas forças de segurança.





Os agentes descobriram uma mansão com um lago artificial e uma academia de última geração, que seriam utilizadas pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, e seus comparsas.

Peixão é um dos principais alvos da operação em andamento; ao total, oito homens foram presos em sua residência nesta ação.