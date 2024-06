Corpo encontrado no motel foi levado para o IML. Exames apontarão causa da morte

Exames que serão realizados no Instituto Médico Legal (IML) serão determinantes para apontar a causa da morte de um homem, de 54 anos, encontrado morto no chuveiro de um motel na Rua Antero de Quental, no Bairro Santa Branca, na Região Norte de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (3/6).





Segundo funcionárias do motel, o homem chegou acompanhado de uma mulher, de 39 anos. O casal foi direto para o quarto. Pouco tempo depois, a mulher saiu e disse que tinha um problema para resolver e que seu parceiro também estava de saída, o que faria depois de tomar banho. Ela pagou R$ 40 por duas horas de uso do quarto.





A mulher, que tinha tomado um táxi, no entanto, esqueceu os documentos no quarto e retornou ao local. Ela foi acompanhada por duas funcionárias até o quarto, abriram a porta e o chuveiro estava ligado. Quando foram até o banheiro, o homem estava caído, sem vida, debaixo do chuveiro.





A Polícia Militar foi chamada e a mulher contou que era a primeira vez que saía com o homem e que o conheceu em um churrasco. Relatou também que tinha saído do motel por ter recebido uma ligação informando que seu filho estava passando mal e que tinha ido socorrê-lo.





Uma ambulância do Corpo de Bombeiros esteve no local, confirmando a morte. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).